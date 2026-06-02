خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد جعفر سبحانی، مرجع تقلید حامی حکومت، گفت: «همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. من معتقدم که راهحل آن است که هم با قوت و قدرت سخن بگوییم، هم اهل دفاع باشیم و هم اهل مذاکره. بستگی دارد که طرف مقابل چگونه با ما برخورد کند.»
او افزود: «مذاکره فینفسه مسئلهای نیست؛ باید نتیجه مذاکرات را دید. اگر واقعا توانستیم مبانی خودمان، استقلال خودمان و خواستههای ملت را تامین کنیم، چه بهتر؛ و اگر نشد، آن وقت باید تصمیم دیگری گرفت.»
سبحانی اضافه کرد: «ما باید ببینیم اسلام ما را به مذاکره دعوت میکند یا به مخاصمه. اسلام میگوید هم قوت و قدرت در مقابل دشمن لازم است و هم مذاکره را مطرح میکند.»
ارتش اسرائیل، صبح سهشنبه ۱۲ خرداد با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، اعلام کرد نیروهای لشکر ۲۵۲ تحت فرماندهی جنوب، در روزهای اخیر پنج نفر از نیروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در نوار غزه کشتند.
به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در «بازه زمانی فوری» در حال پیشبرد طرحهایی علیه نیروهای این کشور بودند و این عملیات با هدف رفع یک «تهدید فوری» انجام شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد افراد کشتهشده شامل سالم فایز حامد کرکعه، عضو گردان شجاعیه حماس که در آمادهسازی مواد منفجره و پیشبرد طرحهای تکتیراندازی علیه نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت داشت، سعید فایز سعید شمالی، فرمانده یک تیم نخبه حماس و احمد علی عبدالرحیم خلس، فرمانده بخش تکتیراندازی جهاد اسلامی فلسطین که طرحهای تکتیراندازی علیه نیروهای اسرائیلی را پیش میبرد، بودند.
در این بیانیه همچنین آمده است دو فرمانده دیگر حماس که اقدام به کارگذاری مواد منفجره برای آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل کرده بودند نیز کشته شدند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد نیروهایش تحت فرماندهی جنوب، مطابق با توافق در منطقه مستقر هستند و به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید فوری ادامه خواهند داد.
به گزارش فاکسنیوز، مقامات مکزیک یک تونل زیرزمینی پیشرفته و مجهز را کشف کردند. این تونل مخفی کارتلهای مواد مخدر که دارای سیستم تهویه، روشنایی و ریل الکترونیکی است، به احتمال زیاد محله «نوئوا تیخوانا» را به سندیگوی آمریکا متصل میکند.
مقامات امنیتی معتقدند از این تونل احتمالا به عنوان مرکز پشتیبانی و انبار اسلحه، مواد منفجره و مواد مخدر استفاده میشده است.
این رویداد امنیتی در حالی رخ میدهد که شهر تیخوانا به عنوان محل برپایی کمپ تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است و تیم ملی قرار است تا چند روز دیگر عازم این شهر شود.
مقامات جمهوری اسلامی، از جمله ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، گفتند ناامنی تیخوانا ساختگی است و این شهر را مشابه اصفهان و مشهد توصیف کردند.
با این حال، بهنظر میرسد مسئولان جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف در آریزونای آمریکا، با انتقال کمپ تیم ملی به تیخوانا موافقت کردند.
حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به چندین شهر اوکراین، از جمله کییف و دنیپرو، دستکم ۱۰ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
خبرگزاری رویترز گزارش داد بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، موجی از حملات روسیه مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. تصاویر منتشرشده از کییف، پایتخت اوکراین، انفجارهای شدید و ستونهای عظیم دود را بر فراز ساختمانهای مرتفع این شهر نشان میدهد.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد در جریان این حملات چهار نفر جان باختند و ۵۸ تن دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.
به گفته کلیچکو، اصابت پرتابهای به یک ساختمان مسکونی ۲۴ طبقه موجب فروریختن بخشی از آن شد و احتمال میرود شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شده باشند.
او همچنین از وقوع «آتشسوزی در فضای باز» در دو نقطه از شهر خبر داد و گفت یکی از این حریقها در نزدیکی یک مهدکودک رخ داده است.
اولگا مودرا که همراه دختر شش سالهاش ناتالیا در محل یکی از حملات حضور داشت، به رویترز گفت: «نمیتوانستیم بفهمیم چه اتفاقی دارد میافتد. انگار نوعی آخرالزمان بود. همهجا از آوار پوشیده شده بود. همهجا پر از دود بود و هیچ چیز دیده نمیشد.»
شاهدان عینی گفتند هزاران نفر بامداد ۱۲ خرداد برای پناه گرفتن به ایستگاههای متروی کییف هجوم بردند.
رویترز گزارش داد حتی پس از طلوع آفتاب نیز صدای چند انفجار دیگر در پایتخت اوکراین به گوش رسید.
کرملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کییف دست به «حملات هدفمند» خواهد زد.
طبق آمار مقامهای روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.
حملات روسیه به دنیپرو و خارکیف
اولکساندر هانژا، فرماندار منطقه دنیپرو، در پیامرسان تلگرام خبر داد در حمله موشکی و پهپادی روسیه به شهر دنیپرو و مناطق اطراف آن در جنوب شرق اوکراین، هفت نفر کشته و ۳۶ تن دیگر زخمی شدند.
او همچنین تصاویری را به اشتراک گذاشت که ساختمانهای مسکونی ویرانشده، خودروهای سوخته و یک زمین بازی خسارتدیده را نشان میداد.
در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین نیز حملات موشکی و پهپادی روسیه ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، یک کودک در میان مجروحان این حملات است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۱۱ خرداد با استناد به «هشدارهای اطلاعاتی» از احتمال وقوع حملهای گسترده از سوی روسیه خبر داده بود.
حملات اوکراین به روسیه
رویترز در ادامه به نقل از منابع محلی گزارش داد برخی مناطق روسیه ۱۲ خرداد هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.
مقامهای محلی روسیه اعلام کردند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه کراسنودار در جنوب این کشور، در پی حمله پهپادی دچار آتشسوزی شد.
به گفته این مقامها، در منطقه مرزی بلگورود نیز برخورد یک پهپاد اوکراینی به خانهای مسکونی، به زخمی شدن یک پسر ۱۱ ساله انجامید.
خبرگزاریها در روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۱۴۸ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند.
رویترز نوشت نتوانسته است بهطور مستقل، تمامی این گزارشها را راستیآزمایی کند.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
مسکو در جریان این کارزار نظامی، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است. در سوی دیگر، اوکراین نیز در سال جاری حملات خود را به تاسیسات نفتی روسیه افزایش داده است.
هر دو طرف هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد میکنند.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در شبکه ایکس نوشت از خلیج فارس تا یمن، لبنان و عراق، «همه ما» بهای بلندپروازی فزاینده منطقهای جمهوری اسلامی را میپردازیم.
او افزود: «هیچ کشوری در منطقه نمیتواند نقشی ایفا کند که به بهای امنیت، ثبات و شکوفایی مشترک تمام شود.»
قرقاش تاکید کرد: «بازنگری در این رویکرد ضروری و اجتنابناپذیر است و باید بر پایه اصولی روشن انجام شود: احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم مداخله در امور دیگران.»
به نظر میرسد بخشی از جریان محافظهکار در جمهوری اسلامی در حال فاصله گرفتن از طیف تندرویی است که در هفتههای اخیر حملات خود را به مسعود پزشکیان و تیم مذاکرهکننده هستهای حکومت ایران، تشدید کردهاند.
دو چهره شناختهشده اصولگرا که سالها با نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ارتباط داشتهاند، بهطور علنی از کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، انتقاد کردند.
غضنفری، پزشکیان را به دور زدن مجتبی خامنهای، رهبر سوم و زیرزمینی جمهوری اسلامی، در جریان آتشبس ۱۹ فروردینماه با آمریکا، متهم کرده است.
واکنشهای اخیر و جنجال پیرامون این اظهارات، از شکافی آشکار در درون جریان اصولگرا حکایت دارد. شکافی که همزمان با افزایش چند دسته شدن در اردوگاه محافظهکاران، به حاشیه رانده شدن رادیکالترین طیف این جریان را نیز نشان میدهد و ممکن است به رییسجمهوری که زیر فشار شدید سیاسی قرار دارد، فضای تنفس بیشتری بدهد.
در ویدیویی که هفته گذشته بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد، غضنفری خطاب به پزشکیان پرسید: «چرا بدون اجازه خامنهای آتشبس را پذیرفتی؟»
او گفت سکوت رهبر جمهوری اسلامی در پیامهای [کتبی] آن دوره، نشانه نارضایتی از پذیرش آتشبس بوده است.
غضنفری همچنین گفت پزشکیان پیشتر نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، بدون مجوز علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، با آتشبس موافقت کرده بود.
او استدلال کرد توقف عملیات نظامی باعث شد آمریکا و اسرائیل از «ضربات خردکننده موشکها و پهپادهای ایران» نجات پیدا کنند؛ در شرایطی که به گفته او، «در آستانه شکست» قرار داشتند.
واکنش کمسابقه از درون اردوگاه اصولگرایان
این اظهارات با انتقاد عباس سلیمی نمین، تحلیلگر محافظهکار، در گفتوگو با وبسایت رویداد۲۴ و همچنین عبدالله گنجی، در یادداشتی در روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روبهرو شد.
این واکنشها یکی از کمسابقهترین موارد انتقاد علنی از یک نماینده تندرو از درون طیف گسترده اصولگرایان به شمار میرود.
سلیمی نمین هشدار داد «افراطگرایی از درون به نظام آسیب میزند» و گفت حضور افرادی مانند غضنفری در مجلس شورای اسلامی، افکار عمومی را از ساختار سیاسی دور میکند و سطح گفتوگوهای سیاسی را پایین میآورد.
او همچنین گفت که تندروها با چنین اظهاراتی «بیش از آن که از جایگاه رهبری دفاع کنند، به تضعیف آن کمک میکنند».
سلیمی نمین تاکید کرد که «حضور افرادی مانند غضنفری در مجلس یک فاجعه است» و افزود اینگونه اظهارات «پیش از آن که اتهامی علیه پزشکیان باشد، توهین به رهبری و نیروهای مسلح است».
عبدالله گنجی نیز در یادداشتی با عنوان «غضنفرهای بیمحابا» موضعی مشابه اتخاذ کرد.
او در عنوان یادداشت خود از واژه عامیانه «غضنفر» استفاده کرد. این اصطلاح در فارسی معمولا به فردی گفته میشود که ناخواسته به تیم خود ضربه میزند یا به اصطلاح «گل به خودی» میزند. کنایهای آشکار به نام خانوادگی این نماینده مجلس.
گنجی یادآور شد بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصمیمگیری درباره جنگ، صلح و تحولات راهبردی، در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است و رییسجمهوری به تنهایی چنین اختیاراتی ندارد.
او رفتار غضنفری را «بیشتر یک آسیبشناسی روانی تا نقد سیاسی» توصیف کرد و او را متهم کرد که از تریبون مجلس برای متهم کردن مخالفان با برچسبهایی مانند «جاسوس»، «بهائی» یا «سکولار» استفاده میکند.
گنجی همچنین از «جوانان و نخبگان انقلابی» خواست سکوت خود را بشکنند و در برابر افرادی که به گفته او، «مردم را از انقلاب دور میکنند»، موضع بگیرند.
او درباره اظهارات غضنفری نوشت: «این حرفها آنقدر زشت، غیرمنطقی، توهینآمیز و افتراگونه بود که ابتدا تصور کردم محصول هوش مصنوعی است.»
نگرانی از تندروهایی که به جای دفاع کردن، آسیب میزنند
این هر دو چهره اصولگرا، حملات توطئهمحور غضنفری علیه پزشکیان را بهطور صریح محکوم کردند و گفتند اگرچه او مدعی «دفاع از انقلاب و رهبری» است، اما منطق مطرح شده از سوی او در نهایت این پیام را منتقل میکند که رییسجمهوری میتواند بهراحتی در موضوعاتی مانند حمله به اسرائیل یا پذیرش آتشبس، رهبر جمهوری اسلامی را دور بزند.
آنان همچنین هشدار دادند که چنین رفتارهایی را «نباید با روحیه انقلابی یا وفاداری به نظام اشتباه گرفت».
این موضعگیریها بار دیگر یکی از تنشهای ساختاری در سیاست داخلی جمهوری اسلامی را آشکار کرده است: چگونگی مدیریت یک رییسجمهوری میانهرو یا اصلاحطلب در ساختاری که عمده مراکز قدرت آن در اختیار محافظهکاران است.
پزشکیان با شعار اجماعسازی، تعامل مستقیم با غرب برای کاهش تحریمها و کاهش تنشهای داخلی، رییسجمهور شد.
انتقادهای اخیر از غضنفری نشان میدهد بخشی از اصولگرایان نزدیک به ساختار قدرت، معتقدند برای حفظ کارکرد نظام، رییسجمهوری باید «حداقلی از مشروعیت و اختیار سیاسی» را حفظ کند.
از این منظر، حمله به رییسجمهوری بر سر تصمیمهای کلان امنیتی، میتواند تعادل و هماهنگی مورد نظر حاکمیت را بر هم بزند.
این که چهرههای شناختهشده محافظهکار بهصورت علنی یک نماینده تندرو را مورد انتقاد قرار دادهاند، نشان میدهد دستکم در شرایط کنونی، بخشی از حاکمیت، ثبات سیاسی را بر خلوص ایدئولوژیک و فشار بیشتر از سوی رادیکالترین نیروهای همسو با خود، ترجیح میدهد.