مرتضی نعمتی، استاد پیشین دانشگاه چمران اهواز، از احضار خود به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبدانان به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داد.

بر اساس احضاریه‌ای که تصویر آن در حساب اینستاگرام نعمتی منتشر شده، او باید ظرف پنج روز از زمان ابلاغ برای دفاع از این اتهام در دادسرا حاضر شود.

نعمتی همراه با تصویر این احضاریه نوشت: «هر دم از این باغ بری می‌رسد...؛ نه از درخت آزادی که از شجره تباه رصد و شنود.»

استاد پیشین دانشگاه چمران اهواز با انتقاد از آنچه «جرم‌انگاری حقیقت» خواند، نوشت: «شگفتا از این وسواس بیمارگونه در جرم‌انگاری حقیقت، در هنگامه‌ای که تباهی، لایه‌به‌لایه هستی‌مان را بلعیده و استخوان معیشت و کرامت‌مان را زیر چرخ‌دنده‌های ناتوانی خرد کرده است.»

او تاکید کرد: «در بزنگاهی که خبرچینان و مخبران نان‌آور خانواده‌اند و دست‌های پاک را تنها بر سر می‌توان کوبید. نان سفره‌ ما را اگر بریده‌اند، جای شکرش باقی است که راپورت احوالات روزمره‌ام سفره نامرئی چندین سر عائله مخبر را رنگین کرده است. سفره‌هاتان رنگین‌تر.»

این استاد جغرافیا همچنین افزود: «این تباهی برساخته ما نیست؛ ما تنها روایت‌گر آن هستیم. انگشت اتهام به سوی شماست.»

نعمتی که دارای مدرک دکتری جغرافیا از دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «جغرافیای شخصی» است، مهرماه ۱۴۰۱ در اقدامی اعتراضی از ادامه تدریس در دانشگاه چمران اهواز استعفا داد.