ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، در گفتوگو با ایسنا با دفاع از انتخاب شهر تیخوانا برای کمپ تیم ملی، ادعا کرد که تصویر منفی و ناامن این شهر، ساخته رسانههای آمریکایی است و تیخوانا شهری زنده، مدرن و مشابه اصفهان و مشهد است.
او همچنین به نقل از ۱۵ ایرانی ساکن آنجا مدعی شد اخبار ناامنی بزرگنمایی شده است. به باور سفیر، شرایط اجتماعی مکزیک به گونهای است که تیم ملی در تیخوانا اقامت به مراتب بهتری نسبت به شهرهای آمریکایی خواهد داشت.
اما واقعیتهای میدانی، فرسخها با این اظهارات فاصله دارد. بر اساس دادههای آژانسهای امنیتی بینالمللی، تیخوانا یکی از خطرناکترین و پرحادثهترین شهرهای جهان است.
جنگهای خونین کارتلهای بزرگ مواد مخدر مانند «سینالوآ» برای کنترل مرز آمریکا، این شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده و خطر گرفتار شدن در تبادل آتش همواره وجود دارد.
هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره نرخ بالای قتل، جرایم خشن خیابانی، سرقت مسلحانه و آدمربایی از واقعیتهای روزمره تیخوانا است؛ تا جایی که ارتش مکزیک برای کنترل اوضاع در خیابانها مستقر شده است.
برخلاف ادعای سفیر، کاروان تیم ملی ایران در این شرایط بحرانی باید تحت پروتکلهای سخت امنیتی، قرنطینه کامل و بدون هیچگونه تردد شبانه اقامت کند تا از خطرات این شهر به شدت ناامن در امان بماند.
مقامات جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، با انتقال کمپ خود از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کردند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد نیروی دریایی این کشور یک نفتکش تحریمی مرتبط با روسیه را در آبهای بینالمللی متوقف و بازرسی کرده است.
مکرون دوشنبه ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای فرانسوی صبح یکشنبه ۱۰ خرداد با ورود به نفتکش «تاگو» که از روسیه به حرکت درآمده بود، عملیات بازرسی این شناور را در اقیانوس اطلس انجام دادند.
به گفته رییسجمهوری فرانسه، این عملیات با حمایت چند کشور شریک از جمله بریتانیا و با رعایت کامل قوانین بینالمللی دریانوردی صورت گرفته است.
مکرون تاکید کرد فعالیت کشتیهایی که با دور زدن تحریمهای بینالمللی به تامین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین کمک میکنند، غیرقابل قبول است.
او هشدار داد این شناورها با نادیده گرفتن مقررات پایهای ناوبری دریایی، علاوه بر نقض قوانین، «تهدیدی برای محیط زیست و امنیت همگان» به شمار میروند.
مکرون خاطرنشان کرد عزم و اراده فرانسه برای اجرای تحریمهای بینالمللی علیه نفتکشهای مرتبط با روسیه «ثابت و کامل» است.
در سوی دیگر، خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد مسکو از پاریس خواسته است در خصوص «توقیف» این نفتکش توضیح دهد.
در پی جنگ اوکراین، روابط بسیاری از کشورهای اروپایی با مسکو به تیرگی گراییده و اتحادیه اروپا با هدف افزایش فشارها بر کرملین و محدود کردن منابع مالی مورد استفاده در کارزار نظامی روسیه، بستههای تحریمی متعددی علیه این کشور به اجرا گذاشته است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
تردد با پرچم جعلی
به گزارش خبرگزاری رویترز، «اداره دریایی اقیانوس اطلس» ۱۱ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد عملیات نیروهای فرانسوی علیه نفتکش مرتبط با روسیه در فاصله حدود ۷۴۰ کیلومتری غرب سواحل بریتانی فرانسه انجام گرفت.
در این بیانیه آمده است: «این عملیات بهمنظور بررسی ملیت شناوری انجام شد که مظنون به برافراشتن پرچم جعلی بود. پس از حضور تیم بازرسی در کشتی و بررسی اسناد، ظن موجود درباره غیرقانونی بودن پرچم تایید شد. بر همین اساس، مطابق با قوانین بینالمللی و به درخواست دادستان، مسیر این شناور تغییر داده شد.»
اداره دریایی اقیانوس اطلس به نام این کشتی اشاره نکرد، اما گفت این شناور از بندر مورمانسک روسیه به حرکت درآمده بود.
اداره دریایی اقیانوس اطلس نهادی فرانسوی است که مسئولیت نظارت بر امنیت، اجرای قوانین کشتیرانی و هماهنگی عملیات امداد و نجات را در حوزه دریایی این کشور بر عهده دارد.
نیروی دریایی فرانسه پیشتر در دوم بهمن سال گذشته نیز یک نفتکش وابسته به ناوگان سایه روسیه را در دریای مدیترانه متوقف و وادار به تغییر مسیر کرده بود.
به گزارش رویترز، فرانسه و بریتانیا متعهد شدهاند که مانع فعالیت کشتیهای مرتبط با ناوگان سایه روسیه شوند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در ماه مارس اعلام کرد به نیروهای نظامی این کشور اجازه داده است کشتیهای وابسته به ناوگان سایه روسیه را بازرسی و توقیف کنند.
با این حال، دادههای کشتیرانی نشان میدهد دهها کشتی تحریمشده همچنان از آبهای بریتانیا عبور میکنند.
کشورهایی از جمله روسیه، ایران و ونزوئلا برای دور زدن تحریمهای نفتی از ناوگان سایه استفاده میکنند.این شبکه با بهرهگیری از روشهایی مانند تغییر پرچم، خاموش کردن سامانههای رهگیری، انتقال محموله از کشتی به کشتی و ساختارهای مالکیتی غیرشفاف، نفت تحریمی را جابهجا میکنند.
بهمنماه ۱۴۰۴، روزنامه گاردین به نقل از کارشناسان حوزه محیط زیست گزارش داد نفتکشهای فرسوده ناوگان سایه جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای محیط زیست هستند و میتوان آنها را «بمب ساعتی» توصیف کرد.
محمدعلی انصاری، دبیر ستاد برگزاری مراسم سالمرگ روحالله خمینی اعلام کرد که مراسم امسال با تغییراتی نسبت به سالهای گذشته برگزار خواهد شد و از مسئولان کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس، روسای نهادها و فرماندهان نظامی برای حضور رسمی در این مراسم دعوت نشده است.
او گفت این تصمیم «به دلایل متعددی که تصمیمگیران نظام بر آن اشراف دارند»، اتخاذ شده است.
این تغییرات در حالی اعلام میشود که جمهوری اسلامی در ماههای اخیر با پیامدهای جنگ و کشته شدن شماری از مقامهای ارشد نظامی و حکومتی مواجه بوده است.
به گفته انصاری امسال مهمان خارجی به معنای دعوت رسمی وجود نخواهد داشت، هرچند خبرنگاران خارجی مقیم ایران و جمعی از رسانههای بینالمللی در مراسم حضور خواهند داشت.