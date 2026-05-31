دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «ما به یک توافق خیلی خوب با تهران نزدیک هستیم.»

او همچنین گفت توافق با حکومت ایران را ترجیح می‌دهد، اما آماده بازگشت به عملیات نظامی نیز است.

ترامپ در بخشی از این گفت‌وگو تاکید کرد: «اگر به خواسته‌های‌مان نرسیم، در ایران به شیوه‌ای دیگر به آن پایان خواهیم داد.»

او گفت ایالات متحده یا به توافق خوبی خواهد رسید یا کار را از طریق نظامی در ایران تمام خواهد کرد و تاکید کرد که این اتفاق «آهسته اما مطمئناً» رخ خواهد داد.

ترامپ در ادامه گفت که ایالات متحده نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی را «کاملا» از بین برده، اما تا حد زیادی از هدف قرار دادن ارتش خودداری کرده است.

او اشاره کرد که آمریکا، ارتش ایران را «تا حدی به حال خود گذاشته است چون تا اندازه‌ای میانه‌رو» است و واشینگتن نمی‌خواسته که همه ساختار نظامی کشور را نابود کند.

ترامپ همچنین گفت که آمریکا «شکل‌های مختلفی از رهبری» ایران را حذف کرده، اما از تجربه عراق درس گرفته است؛ جایی که به گفته او، نابودی کامل ساختارها می‌تواند کشوری را برای دهه‌ها از بازسازی بازدارد.

او در مورد برنامه هسته‌ای تهران گفت تهران نه تنها موافقت کرد که سلاح هسته‌ای تولید نکند، بلکه از طریق روش‌های دیگر نیز به آن دست نیابد، و این موضوع را یک تغییر مهم در مذاکرات توصیف کرد.

ترامپ اشاره کرد: «من ترجیح می‌دهم به توافقی برسم، زیرا می‌توانیم بلافاصله پس از امضای آن تنگه هرمز را باز کنیم. تنها تضمینی که باید داشته باشم این است که هیچ سلاح هسته‌ای وجود نخواهد داشت.»

ترامپ افزود: «آن‌ها با این موضوع موافقت کرده‌اند و بسیار جالب بود. آنها در ابتدا گفتند که ما سلاح هسته‌ای تولید نخواهیم کرد. من گفتم، خب، اگر سلاح هسته‌ای بخرید چه اتفاقی می‌افتد؟ بنابراین اکنون گفته می‌شود که ما سلاح هسته‌ای تولید یا خریداری نخواهیم کرد. این یک تفاوت بزرگ است. بنابراین ما به آرامی به آنچه می‌خواهیم می‌رسیم.»

او مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را «بسیار سرسخت»‌توصیف کرد و گفت: «این کار زمان زیادی می‌برد، اما من عجله‌ای ندارم.»