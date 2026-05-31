امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، هیثم بن طارق، سلطان عمان، محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، گفت‌وگو کردم.»

او افزود: «به همه آنها یک پیام واحد منتقل کردم: ضروری است که توافقی میان ایالات متحده و ایران هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. این فرصت باید همین اکنون مورد استفاده قرار گیرد. اولویت باید به دستیابی به آتش‌بس و بازگشایی فوری تنگه هرمز، بدون هیچ‌گونه شرطی و در چارچوب حقوق بین‌الملل، داده شود. سپس گفت‌وگوها باید ادامه یابد تا به توافقی کامل و مستحکم درباره دیگر موضوعات، به‌ویژه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک، و همچنین ثبات منطقه‌ای، منتهی شود.»

مکرون ادامه داد: «فرانسه آماده است که نقش کامل خود را در این زمینه ایفا کند؛ از طریق کمک به ازسرگیری تردد دریایی با ماموریت چندملیتی مستقل که همراه با بریتانیا ایجاد کرده است، پشتیبانی از گفت‌وگوهای هسته‌ای با بهره‌گیری از تخصص و توانمندی‌های خود، و نیز مشارکت در ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای مورد نیاز، در کنار شرکایی که در ماه‌های اخیر به تأمین امنیت آنها کمک کرده است.»

او در خصوص «ثبات منطقه‌ای» نیز نوشت: «این ثبات باید از لبنان آغاز شود؛ جایی که ضروری است سلاح‌ها خاموش شوند، همه سلاح‌ها، و برای همیشه. هیچ چیز تشدید تنش گسترده‌ای را که اکنون در جنوب لبنان در جریان است، توجیه نمی‌کند. فرانسه به حمایت خود از مقامات لبنانی در تلاش‌هایشان برای بازگرداندن حاکمیت دولت و تمامیت ارضی کشور ادامه خواهد داد.»