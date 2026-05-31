معاون سیاسی سپاه: اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز سلاحی راهبردیتر از تسلیحات اتمی است
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفت: «اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز سلاحی راهبردیتر از تسلیحات اتمی است که ایران را قادر به تنبیه متجاوزان میکند.»
او یکشنبه ۱۰ خرداد در جلسه «هدایت سیاسی سپاه استان خراسان شمالی»، با اشاره به جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل افزود: «این جنگ اجتنابناپذیر بود و ما در وقوع آن غافلگیر نشدیم. همواره برای این رویارویی آماده میشدیم.»
معاون سیاسی سپاه پاسداران همچنین با اشاره به جنگ هشتساله ایران و عراق گفت: «جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز همان برکات را برای جامعه اسلامی ایران به همراه داشته است. ایران نه تنها در دفاع پیروز شد، بلکه از دل این جنگ، یک قدرت جهانی ظهور کرده است.»
ارتش اوکراین همزمان با رد اتهام روسیه درباره حمله پهپادی به نیروگاه هستهای زاپوریژیا، در خاک این کشور که تحت اشغال روسیه است، اعلام کرد شامگاه شنبه ۹ خرداد حملات تازهای علیه تاسیسات انرژی روسیه در خاک این کشور انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین یکشنبه ۱۰ خرداد در بیانیهای اعلام کرد که پهپادهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه را هدف قرار دادهاند و این حمله باعث وقوع «آتشسوزی گسترده» شده است.
کییف این حملات را بخشی از کارزار فزاینده اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساختهایی خواند که به گفته این کشور «هزینه جنگ مسکو» را تامین وهم «سوخت ماشین جنگی روسیه» را فراهم میکنند.
روساتم، شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه، شنبه ۹ خرداد اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی به نیروگاه هستهای زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا که اکنون تحت کنترل روسیه است، اصابت کرده اما به تجهیزات کلیدی آسیبی نرسانده است.
الکسی لیخاچف، رییس روساتم، این حادثه را «عمدی» خواند و گفت این حمله سبب ایجاد یک حفره در دیوار یکی از سالنهای توربین شده است.
در بیانیه روساتم آمده بود: «امروز بعدازظهر، یک پهپاد رزمی انتحاری اوکراینی به ساختمان سالن توربین واحد نیروگاهی شماره ۶ اصابت کرد و در پی آن منفجر شد.»
نیروگاه هستهای زاپوریژیا در مارس ۲۰۲۲ به تصرف روسیه درآمد و همچنان در نزدیکی خط مقدم در منطقه زاپوریژیای اوکراین، در جنوب شرق این کشور، قرار دارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه زاپوریژیا این نهاد را از اصابت یک پهپاد به ساختمان توربین مطلع کرده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، با ابراز نگرانی جدی درباره این گزارش گفت: «حمله به سایتهای هستهای مثل بازی کردن با آتش است.» آژانس نیز اعلام کرد تیم این نهاد درخواست کرده است برای بررسی مستقیم ساختمان توربین آسیبدیده به محل دسترسی پیدا کند.
نیروگاه زاپوریژیا از زمان تصرف به دست روسیه بارها در معرض حمله و آتشبار قرار گرفته و نگرانیها درباره احتمال بروز حادثه هستهای را افزایش داده است. مسکو و کییف در موارد مختلف یکدیگر را به هدف قرار دادن عمدی این نیروگاه متهم کردهاند.
هدف گرفتن زیرساختهای سوخت روسیه
در حملات اوکراین به خاک روسیه در شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه، چند هدف مرتبط با زیرساختهای انرژی و نفتی روسیه هدف قرار گرفت؛ از جمله پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه، یک انبار سوخت در ماتویف کورگان در منطقه روستوف، ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف که در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد، و همچنین تأسیسات نفتی در تاگانروگِ منطقه روستوف و آرماویر در منطقه کراسنودار.
مقامهای منطقه روستوف روسیه از آتشسوزی در یک انبار سوخت خبر دادند. یوری اسلیوسار، فرماندار محلی، یکشنبه در تلگرام نوشت بقایای یک پهپاد سرنگونشده باعث آتشسوزی در یک انبار سوخت در جنوب غربی روسیه، در منطقهای هممرز با بخشهای اشغالی شرق اوکراین، شد. او گفت ساکنان خانههای اطراف تخلیه شدهاند.
طبق اعلام ارتش اوکراین، نیروهای این کشور همچنین ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف روسیه، در شمال شرق مسکو، را هدف قرار دادهاند؛ منطقهای که بیش از ۷۴۵ مایل از سرزمینهای تحت کنترل اوکراین فاصله دارد. این ایستگاه در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد. الکساندر سوکولوف، فرماندار محلی، تایید کرد پهپادها به تاسیساتی در منطقه کیروف اصابت کردهاند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اشاره به حمله در کراسنودار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بهدرستی جنگ را به همانجایی بازمیگردانیم که از آنجا آغاز شد.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، یکشنبه در تازهترین بهروزرسانی خود درباره وضعیت تنگه هرمز نوشت از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر ایران تاکنون ۱۱۸ کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدهاند و پنج کشتی نیز از سوی نیروهای آمریکایی از کار افتادهاند.
سنتکام با انتشار تصویری از ناوشکن «یواساس میلیوس» اعلام کرد این شناور در عملیات محاصره بنادر ایران مشارکت دارد.
ایراناینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهند یک شرکت چینی با هماهنگی دولت این کشور و همچنین دو شرکت مستقر در ترکیه و امارات، در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند.
یک سند که گروه هکری پرانا به آن دست یافته و در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، فاش میکند که چین نهتنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک میکند، بلکه با کمک شبکهای از شرکتها تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را هم دور میزند.
در این میان شرکت «هاوکان انرژی» نقش اصلی را ایفا میکند. این شرکت سالها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاههای چینی بود و چهار سال پیش به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده تحریم شد.
ایراناینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهند یک شرکت چینی با هماهنگی دولت این کشور و همچنین دو شرکت مستقر در ترکیه و امارات، در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند.
یک سند که گروه هکری پرانا به آن دست یافته و در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، فاش میکند که چین نهتنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک میکند، بلکه با کمک شبکهای از شرکتها تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را هم دور میزند.
در این میان شرکت «هاوکان انرژی» نقش اصلی را ایفا میکند. این شرکت سالها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاههای چینی بود و چهار سال پیش به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده تحریم شد.
سال گذشته یک منبع مطلع به اینترنشنال گفته بود که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار از پول نفت سپاه را بازنگردانده است.
در سند مورد اشاره، شرکت هاوکان خطاب به شرکت «گلدن گلوب دمیر چلیک» (جیدیسیپی)، از توافقنامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه سخن میگوید و تاکید میکند که برای رعایت محرمانگی مورد نظر دولت چین، همه مجوزهای مرتبط با صادرات بهصورت محرمانه صادر شدهاند.
در این سند تایید شده است که انفجار مرگبار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در اسکله رجایی بندرعباس، با محموله سدیم پرکلرات مرتبط بود و پس از آن اتفاق، و تحریمها، پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله تقریبا غیرممکن شده است. آن انفجار و آتشسوزی ناشی از آن به مرگ دستکم ۷۰ نفر انجامید.
در بخش دیگری از نامه، هاوکان انرژی میگوید شرکتی به نام «موستا» را برای دریافت ضمانتنامه بانکی تاسیس کرده است؛ شرکتی که به گفته هاوکان، تحت کنترل خود جیدیسیپی قرار دارد، زیرا برای دور زدن تحریمها نباید هیچ فرد ایرانی عضو هیاتمدیره آن باشد.
هاوکان انرژی گفته است با هماهنگی گمرک چین، همه مراحل از طریق کانالهای محرمانه انجام شده تا ردپایی باقی نماند. این شرکت همچنین از طرف ایرانی خواسته است از افشای هرگونه اطلاعات در این زمینه جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این نامه، هاوکان انرژی میگوید قصد دارد از طریق شرکت جیدیسیپی، دو هزار تن کلرات سدیم و ۱۰ هزار تن پرکلرات سدیم به ایران ارسال کند؛ حجمی از مواد شیمیایی که برای تولید پیشران جامد حدود دو هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک کافی است. ارزش این محموله نیز ۴۳ میلیون دلار اعلام شده است.
شرکت گلدن گلوب دمیر چلیک در ترکیه ثبت شده است، اما ایمیلهای درزکرده نشان میدهد مکاتبات این شرکت را فردی ایرانی به نام محمدرضا صدر امضا کرده است. هاوکان انرژی نیز در نامههای خود، این شرکت را متعلق به جمهوری اسلامی معرفی کرده است. در یکی از ایمیلها، نامهای از هاوکان خطاب به «سردار محمدزاده» ضمیمه شده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد، محمدرضا صدر نام همان احمد محمدیزاده، معاون پیشین هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران و استاندار بوشهر در دولت احمدینژاد است. ایران اینترنشنال در گزارشی که اسفند سال گذشته منتشر شد، فاش کرد که محمدیزاده یکی از چهرههای اصلی قرارگاه پورجعفری است، که با ایجاد شبکهای پیچیده فروش نفت سپاه پاسداران را بر عهده دارد و در ازای فروش نفت، محمولههای طلا وارد میکند.
چهره کلیدی این شبکه، صمد فتحی سلمی با نام مستعار «همون فرجی» است که با پوشش عضویت در هیاتمدیره صندوق تعاون و سرمایهگذاری مسکن کارکنان سپاه، پروژه پولشویی را پیش میبرد.
او زیر نظر محمدرضا اشرفی قهی، رییس بازرگانی ستاد پورجعفری کار میکرد. اشرفی قهی، ۴۸ ساله، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و اهل روستای قهی در ۸۰ کیلومتری شهر اصفهان بود که ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در جریان حملات اسرائیل به اقامتگاهی در فشم، در شمال تهران، همراه با چهار عضو خانوادهاش کشته شد.
اسناد بررسیشده نشان میدهند شرکت جیدیسیپی، که مسئول خرید مواد اولیه سوخت موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی معرفی شده، در شبکه فروش نفت سپاه نیز نقش داشته است.
بر اساس یکی از این اسناد، این شرکت در تدارک فروش دو میلیون بشکه نفت از جزیره خارک به شرکت «یونیورسال فورچن تریدینگ» در امارات متحده عربی بود. سند دیگری از واریز حدود سه میلیون دلار رمزارز به جیدیسیپی حکایت دارد و سندی جداگانه نشان میدهد این مبلغ در نهایت به حسابی در شعبه برج آسمان بانک گردشگری در تهران منتقل شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۱ اردیبهشت، شرکتهای گلدن گلوب دمیر چلیک و یونیورسال فورچن تریدینگ در امارات متحده عربی، همچنین احمد محمدیزاده و محمدرضا اشرفی را تحریم کرد.
بر اساس اسناد بررسیشده، بخش مهمی از فروش نفت، خرج خرید سدیم پرکلرات از چین شده است. شرکت هاوکان، که واسطه این معاملات است، صدها میلیون دلار پول حاصل از فروش نفت را به سپاه بدهکار است و در تلاش است این پول را یا با فروش سلاح و مواد اولیه سوخت موشک، و اقلام دیگر به سپاه برگرداند.
یک سال پیش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، خبر داد که این شرکت در فرایند تهاتر با پول نفت، دو فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ای-۳۳۰ را به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار به جمهوری اسلامی فروخت. در حالی که ارزش واقعی هواپیماها حدود ۶۰ میلیون دلار بود.
رد محمولههای سدیم پرکلرات از چین تا ایران
پیش از این خبرهای متعددی درباره ارسال محموله سدیم پرکلرات به ایران منتشر شده بود. واشینگتنپست اسفند ۱۴۰۴ در گزارشی خبر داد که دو کشتی تحریمشده مرتبط با جمهوری اسلامی از بندر گلاوئان چین به سوی آبهای ایران حرکت کردهاند. محموله این کشتیها سدیم پرکلرات بود. ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ هم روزنامه تلگراف، چاپ لندن، خبر داد که پنج کشتی با محموله سدیم پرکلرات به بنادر ایران رسیدهاند.
به رغم انتشار خبرهای موثق درباره ارسال محمولههای سدیم پرکلرات از چین به ایران، پکن و تهران تاکنون رسما این خبرها را تایید نکردهاند. این اسنادی که برای نخستین بار از سوی ایراناینترنشنال منتشر میشود همکاری چین با سپاه پاسداران در ساخت موشکهای بالستیک را تایید میکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۲ اردیبهشت، چین را متهم کرد که در تهیه اجزای خاصی از موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند. چین این اتهام را رد کرد.
یک هفته بعد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت رییسجمهوری چین به او قول داده است که هیچ سلاحی به ایران ارسال نکند.