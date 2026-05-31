ترامپ: متن توافق با ایران بسیار روشن تصریح میکند که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال، سیانان و دیگر رسانهها را به تحریف توافق هستهای با ایران متهم کرد و گفت متن توافق روشن میگوید ایران سلاح هستهای نخواهد داشت و بخش عمده ای توافق به موضوعات هستهای میپردازد.
ترامپ در پیامی در تروثسوشال، شبکه سیانان و دیگر رسانههایی را که او «رسانههای اخبار جعلی» میخواند، متهم کرد محتوای توافق هستهای مورد نظر او با ایران را نادرست بازتاب دادهاند.
ترامپ نوشت سیانان «طبق معمول» گفته است توافق هستهای او با ایران درباره موضوع هستهای صحبت نمیکند، اما به گفته او، متن توافق «بسیار روشن» تصریح میکند که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا افزود این توافق سپس «با جزئیات بسیار قوی و طولانی» به جنبههای مختلف دیگر موضوع هستهای میپردازد و تاکید کرد بخش عمده توافق اساسا درباره همین موضوع است.
ترامپ در ادامه، سیانان و بسیاری دیگر از رسانهها را «رسانههای اخبار جعلی» خواند و گفت آنها «فاجعهای با رتبهبندی پایین» هستند.
او همچنین نوشت حتی با تغییر مالکیت نیز بعید است وضعیت سیانان بهتر شود.
آرمان خورسند، مقام سازمان حفاظت محیطزیست، گفت دریافت عوارض محیطزیستی از کشتیهای عبوری تنگه هرمز در حقوق بینالملل مبنا دارد و میتواند برای جبران خسارتهای نفتی، نظامی و زیستمحیطی خلیج فارس هزینه شود.
آرمان خورسند، رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست گفت دریافت عوارض محیطزیستی از کشتیهای عبوری تنگه هرمز در حقوق بینالملل دریاها مبنای حقوقی دارد و میتواند برای جبران خسارتهای واردشده به محیطزیست خلیج فارس هزینه شود.
او «آلودگیهای نفتی، فعالیت ناوگان نظامی خارجی و خسارت به زیستبومهای حساس خلیج فارس و جزایر منطقه» را از دلایل ضرورت تامین منابع مالی برای احیای محیطزیست این منطقه دانست.
خورسند گفت کشورهای مجاور تنگه هرمز در چارچوب نظام «عبور بیضرر» میتوانند برای خدمات دریانوردی و جبران خسارتهای ناشی از نقض مقررات، هزینه و عوارض دریافت کنند و ادعای غیرقانونی بودن آن را «بیمبنا» خواند.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، با اشاره به تشدید درگیری اسرائیل و حزبالله، خواستار احترام به آتشبس لبنان شد و گفت پیشروی اسرائیل در جنوب لبنان باید پایان یابد، حزبالله حملات خود را متوقف کند و همه طرفها با حسن نیت مذاکره کنند.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به تشدید درگیریها بین اسرائیل و حزبالله، از آنها خواست که به آتشبس در لبنان احترام بگذارند.
او گفت پیشروی اسرائیل در جنوب لبنان «باید پایان یابد» و اشاره کرد که عملیات اسرائیل «غیرنظامیان را کشته و آواره کرده، زیرساختها را نابود کرده و فضای دیپلماسی را از بین برده است.»
کوپر از حزبالله خواست که به حملات خود به اسرائیل را پایان دهد و خلع سلاح شود.
او گفت: «همه طرفین باید به آتشبس احترام بگذارند و با حسن نیت در مذاکرات شرکت کنند.»
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در دیدار با کاردار سفارت آمریکا بر اولویت گفتوگو و دیپلماسی برای حل مناقشات منطقهای تاکید کرد و خواستار تداوم همکاری بغداد و واشینگتن در چارچوب توافقهای دوجانبه و گسترش روابط اقتصادی، سرمایهگذاری و فرهنگی شد.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو و دیپلماسی برای حل و فصل مناقشات و برقراری امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری قطر، الزیدی در دیدار با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، افزود که ارتباط سازنده بین بغداد و واشینگتن باید ادامه یابد و کار مشترک در چارچوب توافقنامه چارچوب استراتژیک و یادداشتهای تفاهم دوجانبه باید حفظ شود.
او بر تعهد هر دو طرف به تقویت مشارکت و هماهنگی در مورد مسائل مختلف دوجانبه و منطقهای تاکید کرد.
در بیانیه دولت عراق آمده است که دو طرف در مورد چشماندازهای همکاری بین کشورهای خود و راههای توسعه و گسترش روابط در همه زمینهها، به ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری و فرهنگی، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، گفتوگو کردند.
ایراناینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهند یک شرکت چینی با هماهنگی دولت این کشور و همچنین دو شرکت مستقر در ترکیه و امارات، در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند.
یک سند که گروه هکری پرانا به آن دست یافته و در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، فاش میکند که چین نهتنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک میکند، بلکه با کمک شبکهای از شرکتها تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را هم دور میزند.
در این میان شرکت «هاوکان انرژی» نقش اصلی را ایفا میکند. این شرکت سالها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاههای چینی بود و چهار سال پیش به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده تحریم شد.
سال گذشته یک منبع مطلع به اینترنشنال گفته بود که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار از پول نفت سپاه را بازنگردانده است.
در سند مورد اشاره، شرکت هاوکان خطاب به شرکت «گلدن گلوب دمیر چلیک» (جیدیسیپی)، از توافقنامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه سخن میگوید و تاکید میکند که برای رعایت محرمانگی مورد نظر دولت چین، همه مجوزهای مرتبط با صادرات بهصورت محرمانه صادر شدهاند.
در این سند تایید شده است که انفجار مرگبار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در اسکله رجایی بندرعباس، با محموله سدیم پرکلرات مرتبط بود و پس از آن اتفاق، و تحریمها، پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله تقریبا غیرممکن شده است. آن انفجار و آتشسوزی ناشی از آن به مرگ دستکم ۷۰ نفر انجامید.
در بخش دیگری از نامه، هاوکان انرژی میگوید شرکتی به نام «موستا» را برای دریافت ضمانتنامه بانکی تاسیس کرده است؛ شرکتی که به گفته هاوکان، تحت کنترل خود جیدیسیپی قرار دارد، زیرا برای دور زدن تحریمها نباید هیچ فرد ایرانی عضو هیاتمدیره آن باشد.
هاوکان انرژی گفته است با هماهنگی گمرک چین، همه مراحل از طریق کانالهای محرمانه انجام شده تا ردپایی باقی نماند. این شرکت همچنین از طرف ایرانی خواسته است از افشای هرگونه اطلاعات در این زمینه جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این نامه، هاوکان انرژی میگوید قصد دارد از طریق شرکت جیدیسیپی، دو هزار تن کلرات سدیم و ۱۰ هزار تن پرکلرات سدیم به ایران ارسال کند؛ حجمی از مواد شیمیایی که برای تولید پیشران جامد حدود دو هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک کافی است. ارزش این محموله نیز ۴۳ میلیون دلار اعلام شده است.
شرکت گلدن گلوب دمیر چلیک در ترکیه ثبت شده است، اما ایمیلهای درزکرده نشان میدهد مکاتبات این شرکت را فردی ایرانی به نام محمدرضا صدر امضا کرده است. هاوکان انرژی نیز در نامههای خود، این شرکت را متعلق به جمهوری اسلامی معرفی کرده است. در یکی از ایمیلها، نامهای از هاوکان خطاب به «سردار محمدزاده» ضمیمه شده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد، محمدرضا صدر نام همان احمد محمدیزاده، معاون پیشین هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران و استاندار بوشهر در دولت احمدینژاد است. ایران اینترنشنال در گزارشی که اسفند سال گذشته منتشر شد، فاش کرد که محمدیزاده یکی از چهرههای اصلی قرارگاه پورجعفری است، که با ایجاد شبکهای پیچیده فروش نفت سپاه پاسداران را بر عهده دارد و در ازای فروش نفت، محمولههای طلا وارد میکند.
چهره کلیدی این شبکه، صمد فتحی سلمی با نام مستعار «همون فرجی» است که با پوشش عضویت در هیاتمدیره صندوق تعاون و سرمایهگذاری مسکن کارکنان سپاه، پروژه پولشویی را پیش میبرد.
او زیر نظر محمدرضا اشرفی قهی، رییس بازرگانی ستاد پورجعفری کار میکرد. اشرفی قهی، ۴۸ ساله، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و اهل روستای قهی در ۸۰ کیلومتری شهر اصفهان بود که ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در جریان حملات اسرائیل به اقامتگاهی در فشم، در شمال تهران، همراه با چهار عضو خانوادهاش کشته شد.
اسناد بررسیشده نشان میدهند شرکت جیدیسیپی، که مسئول خرید مواد اولیه سوخت موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی معرفی شده، در شبکه فروش نفت سپاه نیز نقش داشته است.
بر اساس یکی از این اسناد، این شرکت در تدارک فروش دو میلیون بشکه نفت از جزیره خارک به شرکت «یونیورسال فورچن تریدینگ» در امارات متحده عربی بود. سند دیگری از واریز حدود سه میلیون دلار رمزارز به جیدیسیپی حکایت دارد و سندی جداگانه نشان میدهد این مبلغ در نهایت به حسابی در شعبه برج آسمان بانک گردشگری در تهران منتقل شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۱ اردیبهشت، شرکتهای گلدن گلوب دمیر چلیک و یونیورسال فورچن تریدینگ در امارات متحده عربی، همچنین احمد محمدیزاده و محمدرضا اشرفی را تحریم کرد.
بر اساس اسناد بررسیشده، بخش مهمی از فروش نفت، خرج خرید سدیم پرکلرات از چین شده است. شرکت هاوکان، که واسطه این معاملات است، صدها میلیون دلار پول حاصل از فروش نفت را به سپاه بدهکار است و در تلاش است این پول را یا با فروش سلاح و مواد اولیه سوخت موشک، و اقلام دیگر به سپاه برگرداند.
یک سال پیش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، خبر داد که این شرکت در فرایند تهاتر با پول نفت، دو فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ای-۳۳۰ را به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار به جمهوری اسلامی فروخت. در حالی که ارزش واقعی هواپیماها حدود ۶۰ میلیون دلار بود.
رد محمولههای سدیم پرکلرات از چین تا ایران
پیش از این خبرهای متعددی درباره ارسال محموله سدیم پرکلرات به ایران منتشر شده بود. واشینگتنپست اسفند ۱۴۰۴ در گزارشی خبر داد که دو کشتی تحریمشده مرتبط با جمهوری اسلامی از بندر گلاوئان چین به سوی آبهای ایران حرکت کردهاند. محموله این کشتیها سدیم پرکلرات بود. ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ هم روزنامه تلگراف، چاپ لندن، خبر داد که پنج کشتی با محموله سدیم پرکلرات به بنادر ایران رسیدهاند.
به رغم انتشار خبرهای موثق درباره ارسال محمولههای سدیم پرکلرات از چین به ایران، پکن و تهران تاکنون رسما این خبرها را تایید نکردهاند. این اسنادی که برای نخستین بار از سوی ایراناینترنشنال منتشر میشود همکاری چین با سپاه پاسداران در ساخت موشکهای بالستیک را تایید میکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۲ اردیبهشت، چین را متهم کرد که در تهیه اجزای خاصی از موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند. چین این اتهام را رد کرد.
یک هفته بعد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت رییسجمهوری چین به او قول داده است که هیچ سلاحی به ایران ارسال نکند.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال خبر داد که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کمسابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
هنوز روشن نیست که مجتبی خامنهای با استعفای رییس دولت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکافی عمیق و بیسابقه در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
پزشکیان در این نامه تاکید کرده که رییسجمهوری و دولت در عمل از روند تصمیمگیریهای کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدهاند و خلاء ناشی از این وضعیت، زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریانهای افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است.
او همچنین تصریح کرده است که در چنین شرایطی امکان اداره دولت و انجام مسئولیتهای قانونی خود را ندارد و به همین دلیل خواستار کنارهگیری فوری شده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته کشمکشی مستمر میان دولت و نهادهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی جریان داشته است. ایران اینترنشنال پیشتر نیز گزارش داده بود که سپاه پاسداران بهتدریج بسیاری از اختیارات نهاد ریاستجمهوری را محدود کرده و در عمل کنترل بخشهای کلیدی حکومت را در دست گرفته است.
هشتم فروردین گزارشهایی از بروز اختلافهای جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.
منابع آگاه در گفتوگو ایراناینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلافها خواندند.
سه روز بعد، گزارشهایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بنبست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
به گفته منابع مطلع، این وضعیت باعث شده است دولت پزشکیان در بنبستی سیاسی و اجرایی گرفتار شود؛ بنبستی که نه امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک را فراهم میکند و نه اجازه تکمیل و اعمال تغییرات مورد نظر در ساختار کابینه را میدهد.