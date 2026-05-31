ترامپ: در جنگ اخیر، تا حد زیادی از حمله به ارتش ایران خودداری کردیم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد آمریکا در جنگ اخیر تا حد زیادی از هدف قرار دادن ارتش «میانهرو» ایران و همچنین نابودی کامل ساختارها در کشور خودداری کرده است تا بازسازی ایران دههها به عقب نیفتد.
ترامپ گفت آمریکا ارتش ایران را «تا حدی به حال خود گذاشته»، چون این نیرو «تا اندازهای میانهرو» است و واشینگتن مایل نبوده که همه ساختار نظامی کشور را نابود کند.
او افزود آمریکا «شکلهای مختلفی از رهبری» جمهوری اسلامی را حذف کرده، اما از تجربه عراق درس گرفته است، زیرا نابودی کامل ساختارها میتواند کشوری را برای دههها از بازسازی دور کند.