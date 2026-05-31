ویکتور دیویس هانسون، کارشناس ارشد انستیتو هوور، به شبکه خبری فاکس گفت که رهبری حکومت ایران، حتی پس از متحمل شدن خسارات نظامی و اقتصادی قابل توجه در طول جنگ، باقی‌ماندن در قدرت را نوعی پیروزی برای خود می‌داند.

او افزود که تهران ممکن است درصدد باشد تا «مذاکرات و بی‌ثباتی منطقه‌ای را به امید کسب نفوذ و در عین حال اجتناب از شکست قطعی، طولانی‌تر کند.»

هانسون گفت: «آن‌ها بقا را با پیروزی تفسیر می‌کنند. هر روز که آن‌ها هنوز آنجا هستند، می‌گویند: ببینید، ما با ابرقدرت تاریخ تمدن مقابله کردیم و هنوز اینجا هستیم.»

هانسون اضافه کرد که رهبران حکومت ایران خویشتن‌داری ایالات متحده را به عنوان ضعف تلقی می‌کنند و نه حسن نیت، و به دنبال سوءاستفاده از مذاکرات جاری برای خرید زمان هستند.

او پیشنهاد کرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با تعیین ضرب‌الاجل برای مذاکرات، روشن کند که عدم دست‌یابی به توافق منجر به عواقب شدید اقتصادی و نظامی برای رژیم ایران خواهد شد.