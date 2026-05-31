ارتش اسرائیل از گسترش عملیات خود در شمال رود لیتانی خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور از رود لیتانی عبور کرده و دامنه عملیات نظامی علیه مواضع حزبالله را به مناطق شمال این رودخانه گسترش دادهاند.
به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در روزهای اخیر در منطقه خطالراس بوفور و وادیالسلوقی در جنوب لبنان آغاز شده و با هدف انهدام زیرساختهای حزبالله و رفع «تهدیدهای مستقیم علیه غیرنظامیان اسرائیلی» ادامه دارد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد این عملیات با هدف تثبیت کنترل عملیاتی بر خطالراس بوفور و وادیالسلوقی انجام میشود؛ مناطقی که حزبالله با هدایت جمهوری اسلامی در آنها زیرساختهای نظامی ایجاد کرده و از آنها برای انجام حملات علیه اسرائیل بهره برده است.