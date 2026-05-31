دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد واشینگتن به دستیابی به یک «توافق بسیار خوب» با تهران نزدیک شده است، اما در عین حال برای بازگشت به گزینه نظامی نیز آمادگی دارد.

ترامپ با اشاره به ترجیح خود برای حل‌وفصل اختلافات از طریق توافق گفت در صورت امضای توافق میان دو طرف، تنگه هرمز می‌تواند بلافاصله بازگشایی شود.

او همچنین تاکید کرد تنها خواسته اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و تهران با این شرط موافقت کرده است.