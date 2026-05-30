بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در دو تماس تلفنی جداگانه با عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه امارات متحده عربی، و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد «تحولات منطقه‌ای و روند مذاکرات» بین واشینگتن و تهران تبادل‌نظر و گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزرای خارجه مصر و امارات متحده عربی بر تعهد مشترک خود برای تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

وزیر خارجه مصر و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در مورد آخرین تحولات مذاکرات ایالات متحده و ایران و تلاش‌های در حال انجام برای دستیابی به توافقی که نگرانی‌های همه طرف‌ها را برطرف کند، بحث و گفت‌وگو کردند.

بر اساس این بیانیه، عبدالعاطی بر لزوم تشدید تلاش‌های دیپلماتیک و حمایت از ابتکارات با هدف دستیابی به تفاهم‌های قابل قبول بین واشینگتن و تهران، و در نتیجه کمک به کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.