عمان درباره وجود یک جسم مشکوک شناور در تنگه هرمز هشدار داد
مرکز امنیت دریایی عمان اعلام کرد در پی مشاهده یک جسم شناور مشکوک به مین دریایی در غرب مسیر ترافیک ساحلی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی این کشور، از کشتیها و صیادان خواسته شده با حداکثر احتیاط تردد کنند و هر مورد مشکوک را فورا به مقامهای مسئول گزارش دهند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل، در گفتوگو با روزنامه نشنالنیوز با ابراز نگرانی از گسترش «پدیده» حمله به نیروگاههای هستهای در جریان درگیریهای اخیر، گفت حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگویی خطرناک در جنگها است.
گروسی با اشاره به حمله پهپادی به نیروگاه براکه در امارات متحده عربی گفت: «این واقعیت که کسی یک نیروگاه هستهای را هدف قرار داده، بسیار جدی است.»
او گفت آژانس شواهد لازم برای مقصر دانستن تهران در این حمله را در اختیار ندارد و افزود: «ما به مدرک ملموسی درباره منشا این حمله نیاز داریم.»
مقامهای امارات متحده عربی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند.
گروسی همچنین به حملات علیه نیروگاه هستهای زاپوروژیا در اوکراین و نیروگاه هستهای بوشهر اشاره کرد.
گروسی به نشنالنیوز گفت برای بازدید از نیروگاه براکه به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان سعودی و قطر میرود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت مطمئن است میتواند روابط آژانس با جمهوری اسلامی را پس از آنکه تهران او را به فراهم کردن بهانه برای حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای در سال گذشته متهم کرد، احیا کند. او افزود زمان برای ازسرگیری همکاری کامل هنوز فرا نرسیده است.
گروسی پنجشنبه هفتم خرداد از احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد.
او به شبکه سیسیتیوی گفت: «ما بهطور عمیق در این وضعیت درگیر بودهایم و تلاش کردهایم راهحلی قابل قبول، صلحآمیز و دیپلماتیک برای بحران پیرامون برنامه هستهای ایران پیدا کنیم. بنابراین فکر میکنم اگر این یادداشت تفاهم امضا شود، خبر بسیار خوبی خواهد بود.»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی، وابسته به ائتلاف چندملیتی تحت رهبری آمریکا، در اطلاعیهای اعلام کرد محاصره بندرهای ایران همچنان پابرجاست و هرگونه رفتوآمد به آنها ممنوع است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در سخنانی بر ادامه محاصره دریایی ایران تاکید کرد.
در این اطلاعیه که شنبه ۹ خرداد منتشر شد، آمده است: «محاصره نظامی بندرهای ایران همچنان برقرار است و تمامی ترددهای ورودی و خروجی این بندرها را محدود میکند... بهدلیل عملیات محاصره، سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بحرانی است.»
بر اساس این اطلاعیه، کشتیهایی که با انجام عملیات «انتقال کشتی به کشتی»، به شناورهای ناقض محاصره بندرهای ایران کمک کنند، خود نیز ناقض مقررات محسوب خواهند شد.
عملیات «کشتی به کشتی» به انتقال سوخت، نفت یا سایر محمولهها میان دو شناور در دریا بدون نیاز به پهلوگیری در بندر گفته میشود.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی هشدار داد در صورت «عدم تبعیت فوری» شناورها از دستورات نیروهای محاصرهکننده، اقدامات اجرایی از جمله «از کار انداختن» کشتیها و حتی استفاده از «آتش تخریبی» علیه آنها ممکن است در دستور کار قرار گیرد.
این اطلاعیه در شرایطی صادر شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم خرداد اعلام کرده بود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، محاصره دریایی لغو خواهد شد.
سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات عنوان شدهاند.
ارتش آمریکا محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۹ خرداد در حاشیه نشست «شانگریلا» در سنگاپور، ضمن تاکید بر ادامه محاصره دریایی ایران، آن را موثر ارزیابی کرد و گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد ادعا کند که کنترل تنگه را در اختیار دارد، اما واقعیت این است که ما کنترل آن را در دست داریم.»
«هر تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی با پاسخ متناسب روبهرو میشود»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی در ادامه اطلاعیه خود، نسبت به تردد در محدوده تعیینشده در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد هرگونه شناور یا هواپیمایی که تهدیدی علیه نیروهای دریایی ایالات متحده به شمار آید، ممکن است با «اقدامات متناسب در چارچوب دفاع مشروع» روبهرو شود.
بر اساس این اطلاعیه، اگر چه منطقه هشدار دریایی با هدف محدود کردن تردد «کشتیهای تجاری یا بیطرف» ایجاد نشده است، اما شناورها باید نیت خود را بهطور شفاف اعلام کنند و بهویژه نشان دهند که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را ندارند.
این مرکز همچنین به کشتیها و هواپیماهای عبوری توصیه کرد با «احتیاط» در منطقه تردد کنند و در صورت امکان، از ورود به این محدوده خودداری کنند.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی در فوریه ۲۰۲۴ برای اشتراکگذاری اطلاعات دقیق و بهموقع درباره حملات حوثیها به کشتیهای تجاری تاسیس شد.
این مرکز با مشارکت چندین نهاد نظامی، ضمن تجمیع اطلاعات متنباز و غیرمحرمانه، گزارشهای حوادث را معمولا ظرف ۲۴ ساعت همراه با توصیههای عملیاتی منتشر میکند و همچنین بهصورت هفتگی تحلیلها و بهروزرسانیهای دریایی ارائه میدهد.
ویدیوهای منتشر شده شبکههای اجتماعی نشان میدهد حدود ۳۰ هوادار آرسنال و پاریسنژرمن بامداد شنبه و پیش از فینال لیگ قهرمانان اروپا در بوداپست مجارستان، میزبان بازی، با یکدیگر درگیر شدند و آتش روشن کردند.
پلیس بوداپست گفته در حال بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته برای شناسایی آنهاست.
در بیانیه پلیس آمده است: «چندین هوادار در حوالی ساعت ۰۰:۲۰ بامداد شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۶، در منطقه هفتم بوداپست، خیابان کیرالی، با یکدیگر درگیر شدند. اداره پلیس تحقیقات را علیه افراد ناشناس به اتهام خشونت گروهی آغاز کرده و در چارچوب این پرونده، تصاویر دوربینها نیز در حال بررسی است.»
روز جمعه نیز دو مرد پرتغالی و یک مرد بریتانیایی پس از درگیری در محل جشنواره هواداران لیگ قهرمانان بازداشت و به اخلال در نظم عمومی متهم شدند.
پلیس همچنین اعلام کرد مردی بریتانیایی که روی سقف یک خودروی پارکشده رفته و به آن آسیب زده بود، بازداشت شده است.
به نوشته بی بی سی، برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان، نزدیک به ۴ هزار نیروی پلیس در سراسر پایتخت مجارستان مستقر خواهند شد. انتظار میرود دهها هزار هوادار بدون بلیت نیز به بوداپست سفر کنند.
زولتان یانوش کوچیک، معاون رئیس پلیس ملی مجارستان، روز سهشنبه گفت: «این بزرگترین استقرار یکروزه نیروهای پلیس در تاریخ مجارستان خواهد بود.»
این مسابقه بهعنوان رویدادی «پرریسک» توصیف شده و برنامهریزیهای امنیتی آن از بیش از یک سال پیش آغاز شده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شنبه نهم خرداد، در حاشیه نشست «گفتوگوی شانگریلا» در سنگاپور، درباره احتمال توافق با جمهوری اسلامی گفت هر توافقی که دونالد ترامپ مایل به انجام آن باشد، تنها زمانی انجام میشود که او معتقد باشد توافقی عالی برای آمریکا و امنیت جهان خواهد بود.
وزیر جنگ آمریکا گفت: «معیارهای ما هیچ تغییری نکردهاند. این همان انتظاری است که مردم آمریکا دارند و همان چیزی است که به جمهوری اسلامی اعلام کردهایم. در جریان مذاکرات، هرچه جمهوری اسلامی به واقعیت چنین توافقی نزدیکتر شود، بهتر است.»
هگست با اشاره به گفتههای ترامپ درباره توسل به جنگ، در صورت عدم توافق گفت: «ما امروز از روز نخست حتی آمادهتر و در موقعیت قویتری قرار داریم تا در صورت لزوم از آن مسیر [عملیات نظامی] نیز وارد عمل شویم. با این حال، ترجیح او این است که کار به آنجا نکشد.»
او با سازنده توصیف کردن گفتوگوها گفت: «آنها در حال نزدیک شدن به مواضع ما هستند.»
هگست افزود: «اطمینان دارم که در نهایت توافقی حاصل خواهد شد که ترامپ با افتخار از آن دفاع کند؛ توافقی که تضمین کند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نیابد.»
وزیر جنگ آمریکا با تاکید بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، آن را موثر ارزیابی کرد و گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد ادعا کند که کنترل تنگه را در اختیار دارد، اما واقعیت این است که ما کنترل آن را در دست داریم.»
هگست گفت: «تنگه هرمز باید باز و بدون عوارض برای استفاده همه جهان باشد.»
اسکاینیوز گزارش داده که رحیم استرلینگ، ملیپوش پیشین انگلستان، به ظن رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر بازداشت شده است. این بازیکن ۳۱ ساله متهم است روز پنجشنبه هنگام رانندگی با خودروی لامبورگینی خود در بزرگراه M3 دچار سانحه شده و حوالی ساعت ۹ صبح توسط پلیس متوقف شده است.
پلیس همپشایر بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد: «کمی پیش از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه، گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه یک دستگاه لامبورگینی در مسیر جنوبروی M3، نزدیک تقاطع مینلی، با گاردریل برخورد کرده است. هیچ خودروی دیگری در این حادثه دخیل نبوده و گزارشی از مصدومیت ارائه نشده است.»
به گفته پلیس «راننده که مردی ۳۱ ساله است، به ظن رانندگی در حالت نامناسب ناشی از مصرف مواد مخدر، رانندگی خطرناک، نگهداری مواد مخدر از نوع کلاس C و خودداری از ارائه نمونه (برای آزمایش)، بازداشت شده است. او با قرار وثیقه آزاد شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.»
یک منبع نزدیک به استرلینگ تأکید کرده است که بازداشت او «صرفاً به ظن» بوده و هنوز اتهامی علیه او اثبات نشده است.