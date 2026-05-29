خبرگزاری مهر به نقل از محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارش داد بسیاری از فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها ناچار به فروش خانه، طلا و دیگر دارایی‌های شخصی خود شده‌اند.

جمالیان گفت چرخه معیوب بیمه‌ها، تولید و تامین دارو را زمین‌گیر کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود.

او افزود بخشی از مطالبات داروخانه‌ها مربوط به منابع طرح دارویار و هدفمندی یارانه‌ها است که دولت در پرداخت آن تاخیر دارد.

به گفته او، مراکز درمانی و داروخانه‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.

مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران نیز گفت ۱۷ هزار داروخانه خصوصی در سراسر کشور برای تداوم عرضه دارو از منابع شخصی خود هزینه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، داروخانه‌های خصوصی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیمه‌های پایه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها طلب معوق دارند.

جمالیان هشدار داد بخش خصوصی برای وارد نشدن به فهرست سیاه و محروم نشدن از دریافت دارو، ناچار است به هر شکل ممکن چک‌های خود را پاس کند؛ وضعیتی که به گفته او ادامه آن آسیب جدی به حوزه سلامت وارد خواهد کرد.