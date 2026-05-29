پس از حذف یانیک سینر؛ چه کسی قهرمان رولانگاروس میشود؟
حذف غیرمنتظره یانیک سینر، نفر اول جهان و اصلیترین مدعی قهرمانی، معادلات بخش مردان رولانگاروس را کاملا تغییر داده است.
سینر که در دیدار با خوان مانوئل سروندولو دو ست جلو بود و تنها چهار امتیاز تا پیروزی فاصله داشت، تحت تاثیر گرما و شرایط جسمانی خود بازی را واگذار کرد تا رویای فتح نخستین عنوان رولانگاروس و تکمیل گرنداسلم حرفهایاش از بین برود.
از سوی دیگر، کارلوس آلکاراس، قهرمان دو دوره اخیر مسابقات، نیز به دلیل مصدومیت مچ دست اصلا به پاریس نرسید.
در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران نشریه اتلتیک، الکساندر زورف را جدیترین گزینه قهرمانی میدانند. تنیسور آلمانی که تاکنون سه فینال گرنداسلم را با شکست پشت سر گذاشته، یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر روی خاک رس محسوب میشود و حالا شاید بهترین فرصت دوران حرفهای خود را برای فتح نخستین گرنداسلم در اختیار داشته باشد.
در کنار زورف، نام نواک جوکوویچ نیز بهعنوان یکی از مدعیان اصلی مطرح شده است. اسطوره صربستانی با ۲۴ عنوان گرنداسلم و چهار قهرمانی در رولانگاروس، تجربهای بینظیر در استفاده از فرصتهای بزرگ دارد. بسیاری معتقدند جوکوویچ ۳۹ ساله این شرایط را بهترین شانس خود برای کسب بیستوپنجمین گرنداسلم دوران حرفهایاش میبیند.
کاسپر رود، نایبقهرمان دو دوره رولانگاروس، نیز همچنان در جمع مدعیان قرار دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند مسیر دشوار او در جدول ممکن است انرژی زیادی از این تنیسور نروژی بگیرد. در همین حال، نامهای غیرمنتظرهای مانند لرنر تین آمریکایی و موئیز کوامه ۱۷ ساله فرانسوی نیز بهعنوان شگفتیسازان احتمالی مسابقات مطرح شدهاند.
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که با حذف سینر و غیبت آلکاراس، رولانگاروس ۲۰۲۶ به یکی از غیرقابلپیشبینیترین گرنداسلمهای سالهای اخیر تبدیل شده و رقابت برای فتح جام موسکتیرها اکنون بیش از هر زمان دیگری هیجانانگیز است.