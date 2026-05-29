این خبرگزاری جمعه گزارش داد که بر اساس یک حکم بازرسی ۹ صفحه‌ای، دادستان‌ها این دو نفر را به «تهدیدهای مشدد» و «تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریسم و براندازی دموکراسی» مظنون می‌دانند.

این پرونده پس از شکایت چند شهروند ایرانی مقیم ایتالیا تشکیل شده است.

در یکی از موارد، یک مخالف جمهوری اسلامی به بازرسان گفته تماس تلفنی دریافت کرده که در آن به او اطلاع داده شده به‌دلیل حمایت از اپوزیسیون به اعدام محکوم شده و اموالش در ایران مصادره خواهد شد.

بر اساس اسناد قضایی، یکی از دو فرد تحت تحقیق از طریق یک حساب اینستاگرامی، حامیان شاهزاده رضا پهلوی را به مرگ تهدید کرده بود.

در این اسناد نام دو فرد تحت تحقیق، فرشید جلیلیان فرشید و روح‌الله ادیب انصاری ذکر شده است.

دادستان‌ها گفته‌اند هر دو از افراد شناخته‌شده در یک مرکز اسلامی در میلان هستند که متعلق به کنسولگری جمهوری اسلامی است.

این تهدیدها هم‌زمان با انقلاب ملی در ایران در دی‌ماه و همچنین تظاهرات مخالفان در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در میلان رخ داده است.

در ماه‌های اخیر، مقام‌های اروپایی در چندین حادثه، از جمله حملات علیه اهداف یهودی در لندن و یک حمله خنثی‌شده علیه دفتر بانک آمریکا در پاریس، به ارتباطات احتمالی این حملات با جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

به‌عنوان نمونه، در فروردین‌ماه، دادستانی ضدتروریسم فرانسه اعلام کرد این کشور به یک گروه حامی جمهوری اسلامی با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مظنون است که پشت حمله ناکام به دفترهای بانک آمریکا در پاریس قرار داشته است.

همچنین اواخر فروردین، موساد، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شین‌بت) و پلیس اسرائیل در اطلاعیه‌ای، از خنثی‌سازی سازوکار مخفی سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد اسرائیلی و زیرساخت‌های راهبردی در سراسر جهان خبر دادند.

این شبکه قصد داشت چندین هدف و نهاد یهودی در آذربایجان را مورد حمله قرار دهد؛ از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و شماری از رهبران جامعه یهودی.

در اردیبهشت‌ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیات‌های امنیتی و تروریستی خود در اروپا را گسترش دهد.

بر اساس گزارش اختصاصی یوراکتیو ، سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) اعلام کرده تهدید علیه مراکز یهودی و اسرائیلی، مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که حکومت ایران آن‌ها را «خائن» می‌داند، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.