رسانه اسرائیلی: تلاش مسقط و تهران برای کنترل تنگه هرمز سبب خشم آمریکا و کشورهای منطقه شد
شبکه کان اسرائیل گزارش داد تلاشهای عمان و جمهوری اسلامی برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت و دریافت عوارض در تنگه هرمز، باعث خشم آمریکا و کشورهای خلیج فارس شد.
دیپلماتی از یکی از کشورهای میانجی در مذاکرات به کان گفت: «ما تلاش کردیم وضعیت تنگه را به حالت پیشین بازگردانیم.»
بر اساس توافق در حال شکلگیری میان تهران و واشینگتن، قرار است تنگه هرمز بدون محدودیت باز شود.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داده بود عمان باید «مانند دیگران رفتار کند؛ در غیر این صورت، مجبور میشویم آنها را نابود کنیم».