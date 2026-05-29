یونیسف اعلام کرد در هفته گذشته بهطور میانگین هر ۲۴ ساعت ۱۱ کودک در لبنان کشته یا زخمی شدهاند؛ همزمان با آنکه اسرائیل با وجود آتشبس، حملات خود را در سراسر لبنان گسترش داده است.
بر اساس اعلام این نهاد، در هفت روز گذشته در مجموع ۷۷ کودک کشته یا زخمی شدهاند. یونیسف همچنین اعلام کرد از زمان آغاز آتشبس در ۲۷ فروردین، ۵۵ کودک کشته و ۲۱۲ کودک دیگر زخمی شدهاند. ریکاردو پیرس، سخنگوی یونیسف، این آمار را «تکاندهنده» توصیف کرد.
به گزارش رویترز، حملات سنگین اسرائیل شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه شهرها و روستاهایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد. اسرائیل پیشتر بخش جدیدی از این منطقه را «منطقه درگیری» اعلام کرده بود. همچنین پنجشنبه یک حمله هوایی اسرائیل ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد.
آتشبسی که آمریکا ۲۷ فروردین اعلام کرد، قرار بود به جنگ میان اسرائیل و حزبالله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، که از ۱۲ اسفند آغاز شده بود پایان دهد، اما درگیریها همچنان ادامه دارد.
حملات علیه حزبالله لبنان در حال شدت گرفته که برخی تحلیلگران معتقدند اسرائیل میکوشد پیش از آنکه توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا محدودیت تازهای بر عملیاتش در لبنان اعمال کند، تا حد ممکن به حزبالله ضربه بزند
گفتوگو با می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال
حذف غیرمنتظره یانیک سینر، نفر اول جهان و اصلیترین مدعی قهرمانی، معادلات بخش مردان رولانگاروس را کاملا تغییر داده است.
سینر که در دیدار با خوان مانوئل سروندولو دو ست جلو بود و تنها چهار امتیاز تا پیروزی فاصله داشت، تحت تاثیر گرما و شرایط جسمانی خود بازی را واگذار کرد تا رویای فتح نخستین عنوان رولانگاروس و تکمیل گرنداسلم حرفهایاش از بین برود.
از سوی دیگر، کارلوس آلکاراس، قهرمان دو دوره اخیر مسابقات، نیز به دلیل مصدومیت مچ دست اصلا به پاریس نرسید.
در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران نشریه اتلتیک، الکساندر زورف را جدیترین گزینه قهرمانی میدانند. تنیسور آلمانی که تاکنون سه فینال گرنداسلم را با شکست پشت سر گذاشته، یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر روی خاک رس محسوب میشود و حالا شاید بهترین فرصت دوران حرفهای خود را برای فتح نخستین گرنداسلم در اختیار داشته باشد.
در کنار زورف، نام نواک جوکوویچ نیز بهعنوان یکی از مدعیان اصلی مطرح شده است. اسطوره صربستانی با ۲۴ عنوان گرنداسلم و چهار قهرمانی در رولانگاروس، تجربهای بینظیر در استفاده از فرصتهای بزرگ دارد. بسیاری معتقدند جوکوویچ ۳۹ ساله این شرایط را بهترین شانس خود برای کسب بیستوپنجمین گرنداسلم دوران حرفهایاش میبیند.
کاسپر رود، نایبقهرمان دو دوره رولانگاروس، نیز همچنان در جمع مدعیان قرار دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند مسیر دشوار او در جدول ممکن است انرژی زیادی از این تنیسور نروژی بگیرد. در همین حال، نامهای غیرمنتظرهای مانند لرنر تین آمریکایی و موئیز کوامه ۱۷ ساله فرانسوی نیز بهعنوان شگفتیسازان احتمالی مسابقات مطرح شدهاند.
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که با حذف سینر و غیبت آلکاراس، رولانگاروس ۲۰۲۶ به یکی از غیرقابلپیشبینیترین گرنداسلمهای سالهای اخیر تبدیل شده و رقابت برای فتح جام موسکتیرها اکنون بیش از هر زمان دیگری هیجانانگیز است.
محمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه تهران، گفت انسانهایی که در «پرتو آموزههای وحیانی» و «مدرسه انبیا» پرورش یافتهاند، میجنگند و پایگاههای آمریکایی را مورد تهاجم قرار میدهند.
او با اشاره به حمله آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس، گفت این اقدام «تعرض به آسمان و زمین ایران» بود و افزود با توان هوافضای سپاه پاسداران به آن «پاسخ سخت و شکننده» داده شد.
به گفته ابوترابیفرد، اظهارات پنتاگون مبنی بر اینکه آتشبس نقض نشده، نشاندهنده افزایش «قدرت بازدارندگی» جمهوری اسلامی و «تغییر موازنه قدرت به نفع ایران» است.
ابوترابیفرد همچنین گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی دریافتهاند که نیروی نظامی، حتی با حضور مستقیم آمریکا، دیگر توان «شکلدهی به واقعیتهای سیاسی» غرب آسیا را ندارد و این موضوع به معنای «پایان حضور» آنها در منطقه جنوب غربی آسیا است.
او افزود: «امروز دنیا فقط یک زبان را میشنود و آن زبان قدرت است» و تاکید کرد باید «اقتدار امت اسلام و محور مقاومت» افزایش پیدا کند.
ابوترابیفرد با اشاره به حملات اسرائیل به لبنان، گفت این حملات با پشتیبانی تسلیحاتی، سیاسی و مالی واشینگتن انجام میشود و افزود: «هر گلولهای که اسرائیل پرتاب میکند، قبل از آن که ملت مقاوم لبنان و غزه را هدف قرار دهد، بر پیکر آمریکا فرود میآید.»
خبرنگار صداوسیما در تنگه هرمز گفت در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ فروند کشتی با «هماهنگی» نیروی دریایی سپاه پاسداران و وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گذرگاههای ورودی و خروجی تنگه هرمز عبور کردهاند.
او به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه گفت شمار کشتیهای «دارای مجوز» برای عبور از تنگه هرمز بیش از این تعداد است، اما برای «جلوگیری از ترافیک دریایی و تامین امنیت شناورها»، روزانه تعداد مشخصی از آنها «اجازه عبور» پیدا میکنند.
او افزود: «عبور کشتیها از تنگه هرمز نسبت به هفتهها و ماههای گذشته شتاب بیشتری گرفته، اما هنوز به شرایط پیش از جنگ بازنگشته است.»
او همچنین گفت: «کشتیهای کشورهای متخاصم و کشتیهای جنگی اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند.»
پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا نشان میدهد مصرفکنندگان منطقه یورو پس از تجربه بحران ناشی از جنگ اوکراین، اکنون نسبت به پیامدهای اقتصادی «جنگ ایران» حساستر شدهاند و این موضوع میتواند فشار را بر اقتصاد اروپا، سریعتر و عمیقتر کند.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد با استناد به پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا، نوشت جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بحران انرژی و موج تورمی گستردهای در اروپا ایجاد کرد که اقتصاد منطقه تا حد زیادی از آن عبور کرده بود و حالا حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنگ متعاقب آن، اختلال کمسابقهای در عرضه انرژی به وجود آورده است.
اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با استفاده از دادههای نظرسنجی انتظارات مصرفکنندگان این نهاد، دریافتند شهروندان منطقه یورو از همان آغاز «جنگ ایران» توجه بیشتری به تغییر قیمتها نشان دادهاند. این در حالی است که نرخ تورم در آن زمان حدود دو درصد و نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا بود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان در ماه مارس ۲۰۲۶ اعلام کردهاند تغییرات قیمتها را بهطور ویژه دنبال میکنند. رقمی مشابه ژانویه ۲۰۲۳ که تورم منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسیده بود.
نتایج نظرسنجی موسسه اساندپی گلوبال که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد نشان میدهد اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیفترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است.
در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایینترین سطح در پنجونیم سال گذشته سقوط کرده است.
پژوهشگران بانک مرکزی اروپا این وضعیت را «زخم دوگانه» توصیف کردهاند. به این معنا که خاطره فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین با نگرانیهای ناشی از «جنگ ایران» ترکیب شده و بر انتظارات و رفتار مصرفکنندگان تاثیر میگذارد.
به گفته آنها، این شرایط میتواند سناریوی «رکود تورمی» را تقویت کند. وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش مییابد اما قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند.
پژوهشگران هشدار دادند این موضوع ممکن است نامطمئن بودن شرایط اقتصادی را افزایش داده و به کاهش مصرف خانوارها منجر شود.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت که نقش مهمی در تورم اروپا دارد و در اوج «جنگ ایران» به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، حالا در پی امیدها به توافق صلح کاهش یافته است.
رویترز نوشت همزمان، بانک مرکزی اروپا در حال بررسی پیامدهای اقتصادی این تحولات است و انتظار میرود در نشست آینده خود نرخ بهره را افزایش دهد.