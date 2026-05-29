محمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه تهران، گفت انسانهایی که در «پرتو آموزههای وحیانی» و «مدرسه انبیا» پرورش یافتهاند، میجنگند و پایگاههای آمریکایی را مورد تهاجم قرار میدهند.
او با اشاره به حمله آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس، گفت این اقدام «تعرض به آسمان و زمین ایران» بود و افزود با توان هوافضای سپاه پاسداران به آن «پاسخ سخت و شکننده» داده شد.
به گفته ابوترابیفرد، اظهارات پنتاگون مبنی بر اینکه آتشبس نقض نشده، نشاندهنده افزایش «قدرت بازدارندگی» جمهوری اسلامی و «تغییر موازنه قدرت به نفع ایران» است.
ابوترابیفرد همچنین گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی دریافتهاند که نیروی نظامی، حتی با حضور مستقیم آمریکا، دیگر توان «شکلدهی به واقعیتهای سیاسی» غرب آسیا را ندارد و این موضوع به معنای «پایان حضور» آنها در منطقه جنوب غربی آسیا است.
او افزود: «امروز دنیا فقط یک زبان را میشنود و آن زبان قدرت است» و تاکید کرد باید «اقتدار امت اسلام و محور مقاومت» افزایش پیدا کند.
ابوترابیفرد با اشاره به حملات اسرائیل به لبنان، گفت این حملات با پشتیبانی تسلیحاتی، سیاسی و مالی واشینگتن انجام میشود و افزود: «هر گلولهای که اسرائیل پرتاب میکند، قبل از آن که ملت مقاوم لبنان و غزه را هدف قرار دهد، بر پیکر آمریکا فرود میآید.»