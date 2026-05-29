سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را ترسیمکننده «نقشه راه حکمرانی مسئولانه» خواند.
او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصههای نظامی و اقتصادی، با تمرکز بر «ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی» به دنبال «ضربه زدن به انسجام ملت» هستند.
مولوی افزود مجلس باید در «خط مقدم حفظ وحدت ملی» قرار گیرد و اجازه ندهد «اختلافات غیرضروری و رقابتهای جناحی» به شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود.
او تاکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیمگیریهای «تقنینی و نظارتی» مجلس دنبال شود.
با جدیتر شدن احتمال توافق و تداوم آتشبس میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا، پیامهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال از تشدید دوباره فشارهای امنیتی و اجتماعی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، فعالیت گشت ارشاد در شهرهایی مانند اصفهان، رشت و انزلی از سر گرفته شده و ماموران علاوه بر زنان، مردان دارای پوشش غیرحکومتی، از جمله افراد شلوارکپوش، را نیز بازداشت و به ونهای پلیس منتقل میکنند.
شهروندان همچنین از ثبت تصاویر افراد از سوی ماموران خبر دادهاند.
یک شهروند اشاره میکند که ماموران لباسشخصی حکومت در خیابانهای این شهر به زنان و دختران به دلیل پوشش تذکر میدهند و آنها را تحت فشار میگذارند.
در رفسنجان، یک شهروند میگوید پس از تذکر درباره حجاب از سوی زنان حامی حکومت، ماموران مسلح برای یافتن او به محلهای اطراف مراجعه کردهاند. گزارشهایی نیز از بررسی تلفنهای همراه شهروندان و کنترلهای گستردهتر منتشر شده است.
گزارشهایی از پلمب مغازهها در رشت به دلیل موضوع حجاب و نیز پلمب یک باشگاه ورزشی زنان در اراک پس از ورود نیروهای امنیتی و بازداشت چند مربی منتشر شده است.
روزنامه لوسواق بلژیک گزارش داده که در حالی که تنها دو هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ باقی مانده است، بازیکنان تیم ملی ایران، یکی از حریفان بلژیک در مرحله گروهی، همچنان در انتظار دریافت ویزای ورود به ایالات متحده هستند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بار دیگر درباره این موضوع صحبت کرده و خواستار ورود فیفا به این پرونده شده است.
مهدی تاج در ویدیویی که از سوی رسانههای ایرانی منتشر شده، گفت: «فیفا باید اطمینان حاصل کند که ویزاها صادر میشوند تا بازیکنان بتوانند از کمپ اصلی خود در مکزیک به آمریکا سفر کرده و پس از مسابقات بازگردند.»
به نوشته این روزنامه بلژیکی، بازیکنان تیم ملی ایران ماههاست در انتظار دریافت این مجوز هستند. ایران قرار است هر سه مسابقه خود در مرحله گروهی، از جمله دیدار مقابل بلژیک در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، را در خاک آمریکا برگزار کند.
از اوایل اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی و آمریکا درگیر یک درگیری نظامی بودهاند. در پی این تنشها، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته تصمیم گرفت محل کمپ اصلی تیم ملی را از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند؛ کشوری که به همراه آمریکا و کانادا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه از فیفا خواست برای حل این مشکل وارد عمل شود. به گفته او، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، شخصا تضمین داده است که تمامی بازیکنان تیم ملی ایران ویزای لازم را دریافت خواهند کرد. با این حال، زمان به سرعت در حال سپری شدن است. دو هفته پیش نیز نمایندگان فیفا و مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در ترکیه، جایی که تیم ملی در حال آمادهسازی برای جام جهانی است، جلسهای برگزار کرده بودند.
با وجود این، هنوز ابهامهایی درباره امکان ورود تمامی بازیکنان، اعضای کادر فنی و بهویژه مدیران فدراسیون به آمریکا وجود دارد. در این گزارش آمده است که برخی از مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط احتمالی با سپاه پاسداران، نهادی که از سوی واشنگتن به عنوان یک سازمان «تروریستی» شناخته میشود، ممکن است با محدودیتهایی برای ورود به آمریکا مواجه شوند.
سایت خانه ملت گزارش داد محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات دونالد ترامپ درباره حضور احتمالی ایران در «پیمان ابراهیم» را «هذیانگویی سیاسی» خواند و گفت این سخنان ناشی از «توهمات» و «وضعیت نامتعادل روانی» رییسجمهوری آمریکا است.
محسنیثانی گفت پیوستن کشورهایی مانند امارات متحده عربی و بحرین به این پیمان نتوانسته اهداف آمریکا را محقق کند و این توافقها «لرزان و بیریشه» است.
او افزود این اظهارات «پروپاگاندای تبلیغاتی» برای سرپوش گذاشتن بر آنچه «شکست نظامی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی» خواند و بازسازی چهره آمریکا در عرصه بینالمللی است.
محسنیثانی همچنین گفت سخنان ترامپ «هیچ اعتباری در دکترین سیاست خارجی ایران ندارد» و جمهوری اسلامی «هیچ اعتنایی به این نمایشهای تبلیغاتی ندارد.»
فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور، اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
در روزهای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد آورده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری ایجاد کرده است.
یک شهروند هشتم خرداد در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بیمار آرتریت روماتویید و فیبرومیالژیا هستم. ۱۰ سال است درگیر بیماری هستم. هشت سال است داروی رمیکید تزریق میکنم. چند ماه است که دارو دریافت نکردهام. بیماری من دوباره بیدار شده و تمام مفاصلم متورم و زانوهایم قفل شده.»
او افزود: «دیروز از سازمان غذا و دارو تماس گرفتند و گفتند رمیکید موجود است ویالی ۱۹ میلیون. سه ویالش میشود ۵۷ میلیون. ولی من با وجود این همه درد نتوانستم خرید کنم، چون توانایی پرداخت هزینهاش را ندارم.»
کمکهزینه جدید لوازم بهداشتی پاسخگوی نیاز واقعی معلولان نخواهد بود
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد افراد دارای معلولیت که بهدلیل شرایط جسمی و نیازهای پزشکی ناگزیر به استفاده مداوم از پوشینه و سایر اقلام بهداشتی هستند، در دو ماه گذشته با افزایش قابل توجه قیمت این محصولات و دشواری در تامین آنها روبهرو شدهاند.
عباسی گفت: «کمبود مقطعی کالا و نوسان شدید در بازار، بهویژه در شرایط کنونی، فشار مضاعفی را بر خانوادههای این عزیزان وارد کرده است.»
او افزود بر اساس مکاتبات انجامشده، قرار است سرانه کمکهزینه لوازم بهداشتی در بودجه سال ۱۴۰۵ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در عین حال گفت بودجه مصوب در این خصوص «بهطور رسمی ابلاغ نشده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده» است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اذعان کرد: «حتی این سرانه جدید هم با قیمت واقعی نیاز بهداشتی یک فرد ضایعه نخاعی یا بسترگرا فاصله و تفاوت واضحی دارد.»
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
یک شهروند که در شهرک صنعتی اشتهارد در نزدیکی کرج مشغول به کار است به ایراناینترنشنال گفت بعضی شرکتها ناهار و سرویس رفت وآمد را حذف کردهاند و تنها نیمی از حقوق کارکنان را پرداخت میکنند.
گفتوگو با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال