با جدی‌تر شدن احتمال توافق و تداوم آتش‌بس میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا، پیام‌های ارسالی شهروندان به ایران‌اینترنشنال از تشدید دوباره فشارهای امنیتی و اجتماعی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، فعالیت گشت ارشاد در شهرهایی مانند اصفهان، رشت و انزلی از سر گرفته شده و ماموران علاوه بر زنان، مردان دارای پوشش غیرحکومتی، از جمله افراد شلوارک‌پوش، را نیز بازداشت و به ون‌های پلیس منتقل می‌کنند.

شهروندان همچنین از ثبت تصاویر افراد از سوی ماموران خبر داده‌اند.

یک شهروند اشاره می‌کند که ماموران لباس‌شخصی حکومت در خیابان‌های این شهر به زنان و دختران به دلیل پوشش تذکر می‌دهند و آن‌ها را تحت فشار می‌گذارند.

در رفسنجان، یک شهروند می‌گوید پس از تذکر درباره حجاب از سوی زنان حامی حکومت، ماموران مسلح برای یافتن او به محل‌های اطراف مراجعه کرده‌اند. گزارش‌هایی نیز از بررسی تلفن‌های همراه شهروندان و کنترل‌های گسترده‌تر منتشر شده است.

گزارش‌هایی از پلمب مغازه‌ها در رشت به دلیل موضوع حجاب و نیز پلمب یک باشگاه ورزشی زنان در اراک پس از ورود نیروهای امنیتی و بازداشت چند مربی منتشر شده است.