وزارت خارجه پاکستان در شبکه ایکس اعلام کرد محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، در سفری رسمی وارد واشینگتن دیسی شده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، او هنگام ورود از سوی رضوان سعید شیخ، سفیر پاکستان در آمریکا و شماری از مقامهای ارشد سفارت این کشور مورد استقبال قرار گرفت.
اسحاق دار در جریان این سفر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو خواهد کرد.
وزارت خارجه پاکستان افزود او پس از پایان برنامههای رسمی خود، همان روز به اسلامآباد بازخواهد گشت.
این سفر در حالی انجام میشود که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از استفاده مقامهای جمهوری اسلامی از زندانیان در تجمعات حکومتی شبانه است. طبق این اطلاعات، شماری از زندانیان در شهرهای مختلف با پابند الکترونیکی در این تجمعات حاضر شدهاند.
یک مخاطب در پیامی نوشته است: «زندانیان جوان و نوجوان را با پابند الکترونیکی برای شرکت در تجمعات حکومتی آزاد کردهاند.»
پیشتر نیز شهروندان در پیامهای متعددی اشاره کرده بودند که برای شرکت در این تجمعات مبالغی پرداخت شده و حاضران از امتیازاتی از جمله کالاهای خوراکی، شامل روغن و برنج، بهرهمند شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای تحمل شش سال حبس به دادسرای کرمان احضار شده است. همزمان، نویان حجازی، شهروند بهائی ساکن جویبار، از سوی دادگاه انقلاب به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شهیدی یزدی هشتم فروردین ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر به کرمان، در ایستگاه قطار از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزل او در کرج را نیز تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق، استفاده میشده است.
شهیدی یزدی، پیش از این نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی برای نویان حجازی
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نویان حجازی، شهروند بهائی، از سوی دادگاه انقلاب جویبار مستقر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان، بابت آنچه «تبلیغ دین بهائی» عنوان شده، به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، او همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی، حجازی را در منزل شخصیاش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچوئی ساری بازداشت شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۰ اردیبهشت بر اساس بررسیهای خود گزارش داد همزمان با قطع اینترنت، بازداشت شهروندان بهائی، تفتیش خانهها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام اروپا جمعه افزایش یافتند و در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند، زیرا سرمایهگذاران به نهایی شدن توافق پیشنهادی برای تمدید آتشبس در خاورمیانه و ازسرگیری کشتیرانی از تنگه هرمز امیدوار شدهاند.
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت این توافق هنوز به تایید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نرسیده و به مسائل پیچیدهتری مانند برنامه هستهای جمهوری اسلامی نمیپردازد.
بر اساس این گزارش، همزمان با کاهش نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی، قیمت نفت خام نیز کاهش یافت و در مسیر نخستین افت هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز گزارش داد دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد فیلیپین در ماه جاری یک محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است؛ محمولهای که احتمالا نخستین محموله نفت ایران به این کشور پس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده است.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، نفتکش «اوشن استار» ۲۷ اردیبهشت نفت خام ایران را به پالایشگاه باتان متعلق به شرکت پترون در فیلیپین تحویل داده است.
رویترز به نقل از دادههای کپلر و ورتکسا گزارش داد این محموله پس از انتقال کشتی به کشتی در آبهای نزدیک سنگاپور به فیلیپین رسیده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، قرار گرفتن اسرائیل در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری را «تصمیمی سیاسی» خواند و گفت: «این تصمیم هیچ ارتباطی با واقعیتها ندارد.»
به گفته نمایندگی اسرائیل در سازمان ملل، دانون در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از تصمیم برای قرار دادن اسرائیل در این فهرست مطلع شده است.
دانون همچنین پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قرار دادن دولت دموکراتیک اسرائیل در کنار تروریستهای حماس، سقوط به سطحی تازه است.»
او افزود اسرائیل از شهروندان خود محافظت میکند، در حالی که حماس «دست به کشتار، تجاوز و آدمربایی میزند.»