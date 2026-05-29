آلن ایر، مذاکره‌کننده سابق امریکا در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران «به‌طور یک‌جانبه نمی‌توانداقدام به بازگشایی تنگه هرمز کند» و اشاره کرد: «تنها صنعت بیمه دریایی می‌تواند این کار را انجام دهد و تا هنگامی که یک توافق هسته‌ای مذاکره نشده باقی بماند و تهدید حملات نظامی از سرگرفته شدن وجود داشته باشد، این کار را نخواهد کرد.»

او افزود که «در بهترین حالت»، بازگشت تنگه هرمز به وضعیت قبل از نهم اسفند ماه‌ها طول می‌کشد.

ایر همچنین نوشت موضع آمریکا در مذاکرات باید از «فقط چماق» به «ترکیبی از چماق و هویج» تغییر کند، چون ما قبلاً فقط چماق را امتحان کرده‌ایم و کافی نبوده تا تهران را وادار به تسلیم استراتژیک کنیم.

او توضیح داد که منظورش از هویج، «پول است؛ یا از دارایی‌های مسدود‌نشده یا از تسهیل در تحریم‌ها.»

ایر در ادامه نوشت که تعهد تهران مبنی بر اینکه هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود، به اندازه تعهد دولت آمریکا به «عدم حمله مجدد به ایران» قابل‌اطمینان نیست.

او تاکید کرد هر توافق هسته‌ای قابل‌ارزش باید با حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همراه با پروتکل الحاقی به‌عنوان نقطه شروع باشد.

ایر در پایان اشاره کرد کهاسرائیل در جنوب لبنان متوقف نخواهد شد.