خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام اروپا جمعه افزایش یافتند و در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند، زیرا سرمایه‌گذاران به نهایی شدن توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس در خاورمیانه و ازسرگیری کشتیرانی از تنگه هرمز امیدوار شده‌اند.

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت این توافق هنوز به تایید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نرسیده و به مسائل پیچیده‌تری مانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، قیمت نفت خام نیز کاهش یافت و در مسیر نخستین افت هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار گرفت.