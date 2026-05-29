در فهرست ۲۶ نفره نهایی آرژانتین که روز پنجشنبه اعلام شد نامهایی چون لیونل مسی، خولیان آلوارس و امیلیانو «دیبو» مارتینس در آن به چشم میخورد.
با این حال، بزرگترین غافلگیری، خط خوردن مارکوس آکونیا بود که در نهایت از ترکیب کنار گذاشته شد و فاکوندو مدینا جای او را گرفت.
اسکالونی هسته اصلی تیم قهرمان جهان در قطر را حفظ کرده و ۱۷ بازیکن از ترکیب قهرمان ۲۰۲۲ بار دیگر در جام جهانی حضور خواهند داشت.
در عین حال، آلبیسلسته روند جوانگرایی را نیز در پیش گرفته و استعدادهای نوظهوری مانند نیکولاس پاز، جولیانو سیمئونه و والنتین بارکو را به فهرست نهایی اضافه کرده است؛ بازیکنانی که میخواهند جایگاه خود را در بزرگترین صحنه فوتبال جهان تثبیت کنند.
فهرست نهایی آرژانتین برای جام جهانی ۲۰۲۶؛
دروازهبانها
امیلیانو «دیبو» مارتینس – استون ویلا
خرونیمو رولی – المپیک مارسی
خوان موسو – اتلتیکو مادرید
مدافعان
لئوناردو بالردی – المپیک مارسی
نیکولاس تاگلیافیکو – المپیک لیون
گونسالو مونتیل – ریورپلاته
لیساندرو مارتینس – منچستریونایتد
کریستین رومرو – تاتنهام
نیکولاس اوتامندی – بنفیکا
فاکوندو مدینا – المپیک مارسی
ناهوئل مولینا – اتلتیکو مادرید
هافبکها
لئاندرو پاردس – بوکا جونیورز
رودریگو دیپل – اینتر میامی
والنتین بارکو – استراسبورگ
جووانی لو سلسو – رئال بتیس
اکسکیل پالاسیوس – بایر لورکوزن
الکسیس مکآلیستر – لیورپول
انزو فرناندس – چلسی
مهاجمان
خولیان آلوارس – اتلتیکو مادرید
لیونل مسی – اینتر میامی
نیکو گونسالس – اتلتیکو مادرید
تیاگو آلمادا – اتلتیکو مادرید
جولیانو سیمئونه – اتلتیکو مادرید
نیکو پاز – کومو
خوان مانوئل لوپس – پالمیراس
لائوتارو مارتینس – اینترمیلان