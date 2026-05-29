در این نامه با اشاره به بازداشت‌های خودسرانه فوتبالیست‌های ایرانی، گزارش‌های تأییدشده درباره کشته شدن دست‌کم ۴۴ فوتبالیست در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، حذف و سرکوب سیستماتیک زنان در فوتبال ایران، و نیز نگرانی‌ها درباره حضور و نفوذ عوامل امنیتی دولتی در ساختار مدیریتی و همراهی تیم ملی،‌تأکید شده است که وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا در تضاد قرار دارد.

در این نامه هشدار داده شده است که ادامه حضور عادی تیم ملی ایران در شرایط فعلی می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به این وضعیت و تداوم آسیب‌های سیستماتیک منجر شود.

بر اساس ماده ۳ اساسنامه فیفا و سیاست حقوق بشری این نهاد در چارچوب اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر، فیفا موظف است از نقض‌های حقوق بشری مرتبط با فعالیت‌ها و مسابقات خود پیشگیری کرده و نسبت به آن‌ها اقدام کند.

این نامه با اشاره به سند محافظت از ورزشکاران فیفا (اصول ۲، ۱۱ و ۱۳)، تأکید کرده که فدراسیون جهانی فوتبال موظف است اقدامات لازم را در جهت حفاظت، کاهش ریسک و در صورت لزوم ارجاع این موارد به مراجع ذی‌صلاح اتخاذ کند.