خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد با استناد به پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا، نوشت جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بحران انرژی و موج تورمی گسترده‌ای در اروپا ایجاد کرد که اقتصاد منطقه تا حد زیادی از آن عبور کرده بود و حالا حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنگ متعاقب آن، اختلال کم‌سابقه‌ای در عرضه انرژی به وجود آورده است.

اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با استفاده از داده‌های نظرسنجی انتظارات مصرف‌کنندگان این نهاد، دریافتند شهروندان منطقه یورو از همان آغاز «جنگ ایران» توجه بیشتری به تغییر قیمت‌ها نشان داده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم در آن زمان حدود دو درصد و نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا بود.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان در ماه مارس ۲۰۲۶ اعلام کرده‌اند تغییرات قیمت‌ها را به‌طور ویژه دنبال می‌کنند. رقمی مشابه ژانویه ۲۰۲۳ که تورم منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسیده بود.

نتایج نظرسنجی موسسه اس‌اندپی گلوبال که پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد نشان می‌دهد اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیف‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.

در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است.

در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایین‌ترین سطح در پنج‌و‌نیم سال گذشته سقوط کرده است.

پژوهشگران بانک مرکزی اروپا این وضعیت را «زخم دوگانه» توصیف کرده‌اند. به این معنا که خاطره فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین با نگرانی‌های ناشی از «جنگ ایران» ترکیب شده و بر انتظارات و رفتار مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد.

به گفته آن‌ها، این شرایط می‌تواند سناریوی «رکود تورمی» را تقویت کند. وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش می‌یابد اما قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کنند.

پژوهشگران هشدار دادند این موضوع ممکن است نامطمئن بودن شرایط اقتصادی را افزایش داده و به کاهش مصرف خانوارها منجر شود.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت که نقش مهمی در تورم اروپا دارد و در اوج «جنگ ایران» به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، حالا در پی امیدها به توافق صلح کاهش یافته است.

رویترز نوشت همزمان، بانک مرکزی اروپا در حال بررسی پیامدهای اقتصادی این تحولات است و انتظار می‌رود در نشست آینده خود نرخ بهره را افزایش دهد.