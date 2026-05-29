خبرنگار صداوسیما در تنگه هرمز گفت در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ فروند کشتی با «هماهنگی» نیروی دریایی سپاه پاسداران و وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گذرگاههای ورودی و خروجی تنگه هرمز عبور کردهاند.
او به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه گفت شمار کشتیهای «دارای مجوز» برای عبور از تنگه هرمز بیش از این تعداد است، اما برای «جلوگیری از ترافیک دریایی و تامین امنیت شناورها»، روزانه تعداد مشخصی از آنها «اجازه عبور» پیدا میکنند.
او افزود: «عبور کشتیها از تنگه هرمز نسبت به هفتهها و ماههای گذشته شتاب بیشتری گرفته، اما هنوز به شرایط پیش از جنگ بازنگشته است.»
او همچنین گفت: «کشتیهای کشورهای متخاصم و کشتیهای جنگی اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند.»
پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا نشان میدهد مصرفکنندگان منطقه یورو پس از تجربه بحران ناشی از جنگ اوکراین، اکنون نسبت به پیامدهای اقتصادی «جنگ ایران» حساستر شدهاند و این موضوع میتواند فشار را بر اقتصاد اروپا، سریعتر و عمیقتر کند.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد با استناد به پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا، نوشت جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بحران انرژی و موج تورمی گستردهای در اروپا ایجاد کرد که اقتصاد منطقه تا حد زیادی از آن عبور کرده بود و حالا حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنگ متعاقب آن، اختلال کمسابقهای در عرضه انرژی به وجود آورده است.
اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با استفاده از دادههای نظرسنجی انتظارات مصرفکنندگان این نهاد، دریافتند شهروندان منطقه یورو از همان آغاز «جنگ ایران» توجه بیشتری به تغییر قیمتها نشان دادهاند. این در حالی است که نرخ تورم در آن زمان حدود دو درصد و نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا بود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان در ماه مارس ۲۰۲۶ اعلام کردهاند تغییرات قیمتها را بهطور ویژه دنبال میکنند. رقمی مشابه ژانویه ۲۰۲۳ که تورم منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسیده بود.
نتایج نظرسنجی موسسه اساندپی گلوبال که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد نشان میدهد اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیفترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است.
در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایینترین سطح در پنجونیم سال گذشته سقوط کرده است.
پژوهشگران بانک مرکزی اروپا این وضعیت را «زخم دوگانه» توصیف کردهاند. به این معنا که خاطره فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین با نگرانیهای ناشی از «جنگ ایران» ترکیب شده و بر انتظارات و رفتار مصرفکنندگان تاثیر میگذارد.
به گفته آنها، این شرایط میتواند سناریوی «رکود تورمی» را تقویت کند. وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش مییابد اما قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند.
پژوهشگران هشدار دادند این موضوع ممکن است نامطمئن بودن شرایط اقتصادی را افزایش داده و به کاهش مصرف خانوارها منجر شود.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت که نقش مهمی در تورم اروپا دارد و در اوج «جنگ ایران» به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، حالا در پی امیدها به توافق صلح کاهش یافته است.
رویترز نوشت همزمان، بانک مرکزی اروپا در حال بررسی پیامدهای اقتصادی این تحولات است و انتظار میرود در نشست آینده خود نرخ بهره را افزایش دهد.
محمدباقر محمدی لائینی، امام جمعه ساری، در خطبههای نماز جمعه هشتم خرداد این شهر، گفت «شیطان واقعی» نه نماد سنگی در مراسم حج، بلکه آمریکاست و افزود نمازگزاران با شعار «مرگ بر آمریکا» شیطان بزرگ را سنگسار میکنند.
او با اشاره به پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به حجاج گفت: «رزمندگان ما با موشک و پهپاد توانستند شیطان بزرگ را رم کنند.»
محمدی لائینی همچنین گفت آمریکا در روزهای اخیر نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را تحریم کرده و اسرائیل بارها آتشبس را نقض کرده است.
او در ادامه گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا صراحتا اعلام کرده حتی با تحویل مواد غنیسازیشده، تحریمهای جمهوری اسلامی برداشته نخواهد شد.
فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور، اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت «مدیریت ایرانی تنگه هرمز در دنیا تثبیت شده است» و کشورها برای عبور شناورهای خود «اجازه میگیرند، هزینهها را میپردازند و با راهنمایی نیروی دریایی سپاه» از این آبراه عبور میکنند.
او افزود تنها کسی که این موضوع را «باور نکرده یا نمیخواهد باور کند» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا است و نوشت: «هر چند وقت ارتشش را برای باز کردن تنگه میفرستد، آنها میآیند و کتک میخورند و برمیگردند.»
رضایی همچنین خطاب به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نوشت: «به جای هارت و پورت اضافی به فکر تعظیم به قدرت ایرانیها در خلیج فارس باشید.»
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد در حالی که هدف عملیات «خیزش شیران» حمله به زیرساختهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی بود، عملیات «غرش شیران» با هدف تغییر حکومت در ایران طراحی شده بود.
