اسرائیل هیوم: موساد شاخهای محرمانه برای تسریع سقوط جمهوری اسلامی ایجاد کرده است
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد شاخهای محرمانه در موساد برای عملیات نفوذ و بیثباتسازی حکومت ایران ایجاد شده است.
به نوشته اسرائیل هیوم، ماموریت ابتدایی این شاخه که در سال ۲۰۲۱ و پس از آغاز ریاست داوید بارنیا بر موساد ایجاد شد، عملیات هدفمند برای کنار زدن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بود، اما بهتدریج به بخشی از راهبرد گستردهتر موساد برای «تغییر رژیم» تبدیل شد.
بر اساس این گزارش، مقامهای موساد معتقدند عملیاتهای اخیر علیه جمهوری اسلامی تنها یک مرحله در مسیر سقوط حکومت ایران بوده است.
به گفته رییس پیشین این شاخه، هدف این واحد نزدیکتر کردن سقوط جمهوری اسلامی است و «کار با ایران تمام نشده، بلکه تازه شروع شده است».
او افزود این واحد اکنون با شدت بیشتری فعالیت میکند و هدف آن «سریعتر کردن روند ساعت شنی پایان حکومت» است.
اسرائیل هیوم به نقل از منابعی که بهتازگی با رییس موساد گفتوگو کردهاند، نوشت او معتقد است اگر دونالد ترامپ از امضای توافقی که امکان احیای اقتصاد ایران را فراهم آورد، خودداری کند و محاصره این کشور ادامه یابد، جمهوری اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۶ سقوط خواهد کرد.