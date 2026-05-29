سایت خانه ملت گزارش داد محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات دونالد ترامپ درباره حضور احتمالی ایران در «پیمان ابراهیم» را «هذیانگویی سیاسی» خواند و گفت این سخنان ناشی از «توهمات» و «وضعیت نامتعادل روانی» رییسجمهوری آمریکا است.
محسنیثانی گفت پیوستن کشورهایی مانند امارات متحده عربی و بحرین به این پیمان نتوانسته اهداف آمریکا را محقق کند و این توافقها «لرزان و بیریشه» است.
او افزود این اظهارات «پروپاگاندای تبلیغاتی» برای سرپوش گذاشتن بر آنچه «شکست نظامی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی» خواند و بازسازی چهره آمریکا در عرصه بینالمللی است.
محسنیثانی همچنین گفت سخنان ترامپ «هیچ اعتباری در دکترین سیاست خارجی ایران ندارد» و جمهوری اسلامی «هیچ اعتنایی به این نمایشهای تبلیغاتی ندارد.»
فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور، اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
در روزهای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد آورده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری ایجاد کرده است.
یک شهروند هشتم خرداد در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بیمار آرتریت روماتویید و فیبرومیالژیا هستم. ۱۰ سال است درگیر بیماری هستم. هشت سال است داروی رمیکید تزریق میکنم. چند ماه است که دارو دریافت نکردهام. بیماری من دوباره بیدار شده و تمام مفاصلم متورم و زانوهایم قفل شده.»
او افزود: «دیروز از سازمان غذا و دارو تماس گرفتند و گفتند رمیکید موجود است ویالی ۱۹ میلیون. سه ویالش میشود ۵۷ میلیون. ولی من با وجود این همه درد نتوانستم خرید کنم، چون توانایی پرداخت هزینهاش را ندارم.»
کمکهزینه جدید لوازم بهداشتی پاسخگوی نیاز واقعی معلولان نخواهد بود
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد افراد دارای معلولیت که بهدلیل شرایط جسمی و نیازهای پزشکی ناگزیر به استفاده مداوم از پوشینه و سایر اقلام بهداشتی هستند، در دو ماه گذشته با افزایش قابل توجه قیمت این محصولات و دشواری در تامین آنها روبهرو شدهاند.
عباسی گفت: «کمبود مقطعی کالا و نوسان شدید در بازار، بهویژه در شرایط کنونی، فشار مضاعفی را بر خانوادههای این عزیزان وارد کرده است.»
او افزود بر اساس مکاتبات انجامشده، قرار است سرانه کمکهزینه لوازم بهداشتی در بودجه سال ۱۴۰۵ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در عین حال گفت بودجه مصوب در این خصوص «بهطور رسمی ابلاغ نشده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده» است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اذعان کرد: «حتی این سرانه جدید هم با قیمت واقعی نیاز بهداشتی یک فرد ضایعه نخاعی یا بسترگرا فاصله و تفاوت واضحی دارد.»
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
یک شهروند که در شهرک صنعتی اشتهارد در نزدیکی کرج مشغول به کار است به ایراناینترنشنال گفت بعضی شرکتها ناهار و سرویس رفت وآمد را حذف کردهاند و تنها نیمی از حقوق کارکنان را پرداخت میکنند.
گفتوگو با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد گزارشها درباره نهایی شدن توافق تهران و واشینگتن اعلام کرد که اختلافات بر سر برخی بندهای کلیدی، از جمله آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، همچنان پابرجاست.
همزمان، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت دو طرف به توافق نزدیک شدهاند، اما هنوز به آن دست نیافتهاند.
جزییات بیشتر با بابک اسحاقی و احمد صمدی، خبرنگاران ایراناینترنشنال
خبرنامه خواجهنصیر گزارش داد شماری از دانشجویان «آزادیخواه» با تماسها و ابلاغیههای جدید برای حضور در جلسات کمیته انضباطی احضار شدهاند.
بر اساس این گزارش، این احضارها در ادامه روند احضارهای پیشین و پروندهسازیهای انضباطی علیه دانشجویان و در شرایطی صورت گرفته که به نوشته این رسانه دانشجویی، کشور همچنان در وضعیت پساجنگی و آتشبس شکننده قرار دارد.
خبرنامه خواجهنصیر نوشت برخی دانشجویان غیربومی که بهدلیل شرایط جنگی، تعطیلیها و مجازی شدن ترم به شهرهای محل سکونت خود بازگشتهاند نیز موظف شدهاند ظرف چند روز خود را به تهران برسانند یا بهصورت تلفنی در جلسه شرکت کنند.
بنا بر اعلام این رسانه دانشجویی، جلسه کمیته انضباطی این دانشجویان قرار است ۹ خرداد برگزار شود.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری، حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندانها اعلام کرد و این اقدام را «شرمآور» خواند.
او در شبکه ایکس نوشت: «این گزارش شرمآور بار دیگر نشان میدهد این سازمان، معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است.»
بنگویر افزود: «در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدمربایی میشوند، سازمان ملل تروریستها و کسانی را که با آنها میجنگند در یک فهرست قرار میدهد.»
او همچنین نوشت: «وقتی حماس و سازمان زندانهای اسرائیل در یک فهرست قرار میگیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است.»
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، نیروهای امنیتی اسرائیل به ارتکاب مواردی از خشونت جنسی علیه فلسطینیان، از جمله تجاوز، آزار جنسی، بازرسیهای برهنه و تیراندازی به اندامهای جنسی، متهم شدهاند؛ مواردی که به گفته سازمان ملل عمدتا در جریان بازداشت و بازجویی رخ داده است.