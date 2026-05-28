نتانیاهو: هرگز با چنین تداوم و شدتی در آسمان تهران عملیات انجام نداده بودیم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبهای در کنفرانس «بیکعات هاردن» اعلام کرد: «در روز اول یا دوم جنگ، گفتم ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. از همان ابتدا روشن بود که ما فقط با حماس و حزبالله روبرو نیستیم، واضح بود که پشت اینها محور جمهوری اسلامی قرار دارد.»
بر اساس ویدیویی که حساب رسمی دفتر نخستوزیری اسرائیل منتشر کرد، نتانیاهو گفت: «ما نیاز به تغییر داشتیم. نکته دوم که برای من روشن بود این بود که دوران "تحمل و جذب ضربه" تمام شده است. ما دیگر ضربه را تحمل نمیکنیم. ما از حالت دفاعی بیرون میآییم، یکییکی به آنها ضربه میزنیم.»
نخستوزیر اسرائیل افزود: «ما هرگز در چنین فاصلههایی، با چنین تداومی و با چنین شدتی در آسمان تهران عملیات انجام نداده بودیم. ما با چنین شدتی در آسمان یمن نیز عمل نکرده بودیم. همچنین با چنین شدتی در برابر دشمنان نزدیک و دورتر هم عمل نکرده بودیم. و ما دوباره ابتکار عمل را به دست گرفتیم و آن را حفظ کردیم؛ این موضوع بسیار مهمی است که انجام میدهیم.»