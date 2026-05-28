در پی شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند ارتش این کشور چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله بامداد پنج‌شنبه آمریکا به اطراف فرودگاه بندرعباس، یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است . هم‌زمان، ارتش کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» خبر داد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از روند مذاکرات تهران و واشینگتن ابراز نارضایتی کرد و هشدار داد اگر گفت‌وگوها به یک «توافق عالی» منجر نشود، «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم».

رسانه ارم‌نیوز به نقل از منابع نظامی آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال حرکت به ‌سوی گسترش استقرار موشک‌های رهگیر در خاورمیانه است تا مانع از تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه شود و توانایی‌های تهران را برای انجام حملات تضعیف کند.

