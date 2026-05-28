بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه هفتم خرداد منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تحولات جنگ ایران با دشواری بیشتری روبه‌رو شده است، زیرا «بسیاری در منطقه، آمریکا و اسرائیل را متجاوز می‌دانند».

هم‌زمان، بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران، منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است.

با وجود برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیری‌های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

بامداد هفتم خرداد، ارتش آمریکا اعلام کرد چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپادها را هدف قرار داده است.

در سوی دیگر، سپاه پاسداران از حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا خبر داد.

در پی تشدید تنش‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت روند صعودی به خود گرفت و بهای نفت برنت با بیش از سه درصد افزایش، به ۹۷ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید.

ابهام در سرنوشت «نیروی بین‌المللی تثبیت»

آسوشیتدپرس در ادامه نوشت «نیروی بین‌المللی تثبیت» غزه که در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در ماه فوریه با تبلیغات گسترده معرفی شد، همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد.

جاسپر جفرز، ژنرال آمریکایی منصوب‌شده برای فرماندهی این نیروی ۲۰ هزار نفری، پیش‌تر وعده داده بود ماموریت آن تضمین «صلح پایدار و رفاه آینده» پس از جنگ ویرانگر اسرائیل و حماس خواهد بود.

با این حال، پس از گذشت سه ماه، هنوز نیروی مشخصی تشکیل نشده است، زیرا هیچ یک از پنج کشور متعهد، سهم عملیاتی خود را برای اعزام نیرو ایفا نکرده‌اند.

تلاش‌ها برای تقویت آتش‌بس شکننده در غزه نیز با بن‌بست مواجه شده است. حماس همچنان از خلع سلاح خودداری می‌کند و اسرائیل نیز ضمن ادامه حملات به مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی، کنترل مناطق بیشتری از این باریکه را در دست گرفته است.

ارتش اسرائیل پنجم خرداد در حمله‌ای محمد عوده ، فرمانده شاخه نظامی حماس، را از پا درآورد. عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد ، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفته بود.

تصمیم اندونزی برای تعلیق مشارکت

آسوشیتدپرس گزارش داد یک هفته پس از آغاز جنگ ایران، اندونزی مشارکت خود را در طرح اعزام نیروی بین‌المللی، «به حالت تعلیق نامحدود» درآورد.

بر اساس برنامه اولیه، قرار بود اندونزی در مرحله نخست حدود هزار نیرو را در ماه آوریل اعزام کند و سپس هفت هزار نیروی دیگر در ماه ژوئن به این ماموریت بین‌المللی بپیوندند.

آسوشیتدپرس تصمیم جاکارتا را «بزرگ‌ترین ضربه» به نیروی بین‌المللی تثبیت توصیف کرد و نوشت اندونزی در میان کشورهای مشارکت‌کننده، از جمله مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی، متعهد به تامین بیشترین سهم بود.

شفری شمس‌الدین، وزیر دفاع اندونزی، دلیل تعلیق این طرح را نبود دستورالعمل اجرایی و کاهش تمرکز واشینگتن بر پروژه عنوان کرد.

او در سخنانی در پارلمان اندونزی گفت: «تحولات جدیدی رخ داده است. با توجه به شدت بالای درگیری میان نیروهای آمریکا و ایران، موضوع هیات صلح عملا به حاشیه رانده شده و در نتیجه، نیروهای امنیتی بین‌المللی نیز کنار گذاشته شده‌اند.»

او تاکید کرد اندونزی هنوز هیچ دستورالعمل مشخصی برای اجرای این ماموریت دریافت نکرده است.

افکار عمومی اندونزی و جنگ ایران

محمد ذوالفقار رخمت، یکی از مدیران مرکز مطالعات اقتصادی و حقوقی جاکارتا، گفت ملاحظات داخلی احتمالا در تصمیم اندونزی درباره نیروی بین‌المللی تثبیت تاثیرگذار بوده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، جنگ ایران در اندونزی به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، با مخالفت افکار عمومی روبه‌روست.

افزایش شدید قیمت‌ها در پی این مناقشه، اقتصاد اندونزی را تحت فشار قرار داده و هم‌زمان، تردیدهای زیادی درباره کارآمدی هیات صلح غزه مطرح شده است.

رخمت گفت: «اگر با مردم عادی در خیابان صحبت کنید، فکر نمی‌کنم آن‌ها باور داشته باشند که هیات صلح واقعا بتواند به مردم غزه کمک کند.»

او افزود اعزام نیرو به خاورمیانه در شرایطی که اقتصاد اندونزی با مشکلات جدی مواجه است، به نگرانی‌ها دامن زده است.

در همین حال، کشته شدن چهار نیروی حافظ صلح اندونزیایی در فروردین‌ماه که در چارچوب ماموریت سازمان ملل در لبنان فعالیت می‌کردند، نگاه افکار عمومی را نسبت به چنین طرح‌هایی منفی‌تر کرده است.