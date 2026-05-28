اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال آمادهسازی برای احتمال فروپاشی حکومت کوبا در اوایل تابستان امسال است و سناریوهای جدید واکنش نظامی را در صورت بروز هرجومرج در این کشور شبیهسازی کرده است.
یکی از مقامهای ارشد دولت گفت: «بهترین توصیف، شتابدهی به فروپاشی است.» او افزود: «اما فعلا قصد نابودی کامل حکومت را نداریم. این روند مرحلهای است.»
بر اساس این گزارش، این فشار مرحلهبهمرحله همچنین به ترامپ که اکنون درگیر گفتوگوها با جمهوری اسلامی است، زمان میدهد تا در آینده بر کوبا تمرکز کند.
مقام دیگری گفت: «ترامپ میخواهد همه اهرمهای ممکن را امتحان کند، اما اکنون ابزارها نسبت به گذشته کمتر است.» مقام سومی نیز افزود ابزارهای زیادی، بهویژه در حوزه تحریمها، در اختیار دولت قرار دارد و اقدامات بیشتری در راه است.
پس از انتشار پیامی منسوب به مجتبی خامنهای درباره «نابودی اسرائیل تا ۱۵ سال آینده»، رسانههای ایران تصویری از دیوارنگاره جدید در میدان فلسطین تهران منتشر کردند که بر آن جمله «اسرائیل ۱۵ سال آینده را نخواهد دید» نوشته شده است.
در پیام منتسب به مجتبی خامنهای که رسانههای ایران آن را منتشر کرده بودند، آمده است اسرائیل «به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده است.» در این پیام به سخنان علی خامنهای در سال ۱۳۹۴ اشاره شده و تاکید شده است که اسرائیل «۲۵ سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید.»
بر اساس گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، درباره ابعاد هماهنگی محمدباقر قالیباف، مسئول تیم مذاکرهکننده تهران با مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روند گفتوگوها و تفاهم با آمریکا، تردید وجود دارد.
بر اساس این گزارش، درباره میزان اطلاع خامنهای از روند گفتوگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ، ابهامهای جدی وجود دارد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سفر قالیباف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به قطر و خودداری تیم مذاکرهکننده از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفتوگوها در تهران، بر این تردید و ابهام افزوده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد «جنگ ایران» روند استقرار نیروهای بینالمللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیچیدهتر کرده است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تحولات جنگ ایران با دشواری بیشتری روبهرو شده است، زیرا «بسیاری در منطقه، آمریکا و اسرائیل را متجاوز میدانند».
همزمان، بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران، منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است.
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
بامداد هفتم خرداد، ارتش آمریکا اعلام کرد چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپادها را هدف قرار داده است.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران از حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا خبر داد.
در پی تشدید تنشها و افزایش نگرانیها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت روند صعودی به خود گرفت و بهای نفت برنت با بیش از سه درصد افزایش، به ۹۷ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید.
ابهام در سرنوشت «نیروی بینالمللی تثبیت»
آسوشیتدپرس در ادامه نوشت «نیروی بینالمللی تثبیت» غزه که در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در ماه فوریه با تبلیغات گسترده معرفی شد، همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد.
جاسپر جفرز، ژنرال آمریکایی منصوبشده برای فرماندهی این نیروی ۲۰ هزار نفری، پیشتر وعده داده بود ماموریت آن تضمین «صلح پایدار و رفاه آینده» پس از جنگ ویرانگر اسرائیل و حماس خواهد بود.
با این حال، پس از گذشت سه ماه، هنوز نیروی مشخصی تشکیل نشده است، زیرا هیچ یک از پنج کشور متعهد، سهم عملیاتی خود را برای اعزام نیرو ایفا نکردهاند.
تلاشها برای تقویت آتشبس شکننده در غزه نیز با بنبست مواجه شده است. حماس همچنان از خلع سلاح خودداری میکند و اسرائیل نیز ضمن ادامه حملات به مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی، کنترل مناطق بیشتری از این باریکه را در دست گرفته است.
ارتش اسرائیل پنجم خرداد در حملهای محمد عوده، فرمانده شاخه نظامی حماس، را از پا درآورد. عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفته بود.
تصمیم اندونزی برای تعلیق مشارکت
آسوشیتدپرس گزارش داد یک هفته پس از آغاز جنگ ایران، اندونزی مشارکت خود را در طرح اعزام نیروی بینالمللی، «به حالت تعلیق نامحدود» درآورد.
بر اساس برنامه اولیه، قرار بود اندونزی در مرحله نخست حدود هزار نیرو را در ماه آوریل اعزام کند و سپس هفت هزار نیروی دیگر در ماه ژوئن به این ماموریت بینالمللی بپیوندند.
آسوشیتدپرس تصمیم جاکارتا را «بزرگترین ضربه» به نیروی بینالمللی تثبیت توصیف کرد و نوشت اندونزی در میان کشورهای مشارکتکننده، از جمله مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی، متعهد به تامین بیشترین سهم بود.
شفری شمسالدین، وزیر دفاع اندونزی، دلیل تعلیق این طرح را نبود دستورالعمل اجرایی و کاهش تمرکز واشینگتن بر پروژه عنوان کرد.
او در سخنانی در پارلمان اندونزی گفت: «تحولات جدیدی رخ داده است. با توجه به شدت بالای درگیری میان نیروهای آمریکا و ایران، موضوع هیات صلح عملا به حاشیه رانده شده و در نتیجه، نیروهای امنیتی بینالمللی نیز کنار گذاشته شدهاند.»
او تاکید کرد اندونزی هنوز هیچ دستورالعمل مشخصی برای اجرای این ماموریت دریافت نکرده است.
افکار عمومی اندونزی و جنگ ایران
محمد ذوالفقار رخمت، یکی از مدیران مرکز مطالعات اقتصادی و حقوقی جاکارتا، گفت ملاحظات داخلی احتمالا در تصمیم اندونزی درباره نیروی بینالمللی تثبیت تاثیرگذار بوده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، جنگ ایران در اندونزی بهعنوان پرجمعیتترین کشور مسلمان جهان، با مخالفت افکار عمومی روبهروست.
افزایش شدید قیمتها در پی این مناقشه، اقتصاد اندونزی را تحت فشار قرار داده و همزمان، تردیدهای زیادی درباره کارآمدی هیات صلح غزه مطرح شده است.
رخمت گفت: «اگر با مردم عادی در خیابان صحبت کنید، فکر نمیکنم آنها باور داشته باشند که هیات صلح واقعا بتواند به مردم غزه کمک کند.»
او افزود اعزام نیرو به خاورمیانه در شرایطی که اقتصاد اندونزی با مشکلات جدی مواجه است، به نگرانیها دامن زده است.
در همین حال، کشته شدن چهار نیروی حافظ صلح اندونزیایی در فروردینماه که در چارچوب ماموریت سازمان ملل در لبنان فعالیت میکردند، نگاه افکار عمومی را نسبت به چنین طرحهایی منفیتر کرده است.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت «قدرت واقعی» در منطقه متعلق به جمهوری اسلامی است و افزود: «دشمنان به خوبی این واقعیت را درک کردهاند، هرچند در ظاهر آن را نمیپذیرند.»
او همچنین گفت پس از جنگ اخیر، کشورهایی که به گفته او پیشتر حاضر نبودند با جمهوری اسلامی تماس بگیرند، اکنون «در صف» تماس و گفتوگو هستند.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، تهدید دونالد ترامپ علیه عمان را نتیجه «سکوت نابجای» برخی کشورهای اروپایی در برابر «تجاوز و قانونشکنی» آمریکا و اسرائیل دانست و گفت جهان باید «پیش از آنکه دیر شود» در برابر این «مسیر خطرناک» بایستد.
نیلی در پیامی که نسخهای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته، افزود سکوت برخی طرفهای اروپایی در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، «جنگطلبان را گستاختر» کرده و «امروز همان منطق تهدید، عمان را نیز هدف گرفته است.»
ترامپ پیشتر درباره تنگه هرمز گفته بود «هیچکس» کنترل آن را در اختیار نخواهد گرفت و افزود: «عمان هم مانند بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه ناچار میشویم آنها را منفجر کنیم.»