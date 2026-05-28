سایت هرانا خبر داد کیمیا داوودی و تارا داوودی، دو خواهر محبوس در زندان اوین که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب تهران به‌ترتیب به ۱۰ و شش سال حبس محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، کیمیا داوودی را بابت اتهاماتی از جمله «ارتباط با گروه‌ها و شبکه‌های معاند» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

هرانا افزود تارا داوودی نیز بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شده است.

این دو خواهر ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شدند و اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برند. هرانا نوشت بازداشت آن‌ها با ضرب‌وشتم و اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی همراه بوده است.