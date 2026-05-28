بر اساس گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال، درباره ابعاد هماهنگی محمدباقر قالیباف، مسئول تیم مذاکره‌کننده تهران با مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روند گفت‌وگوها و تفاهم با آمریکا، تردید وجود دارد.

بر اساس این گزارش، درباره میزان اطلاع خامنه‌ای از روند گفت‌وگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ، ابهام‌های جدی وجود دارد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سفر قالیباف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به قطر و خودداری تیم مذاکره‌کننده از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفت‌وگوها در تهران، بر این تردید و ابهام افزوده است.