خبرگزاری رویترز گزارش داد محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، جمعه به واشینگتن سفر می‌کند و با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که اسلام‌آباد در تلاش است درباره توافقی برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مذاکره کند.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیر خارجه پاکستان و روبیو در این دیدار روابط دوجانبه را بررسی خواهند کرد و درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه دو طرف تبادل نظر می‌کنند.