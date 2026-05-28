بیتکوین در پی افزایش نگرانیها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس آمریکا، به پایینترین سطح خود در بیش از شش هفته گذشته رسید.
بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا ۳.۳ درصد کاهش یافت و به ۷۲ هزار و ۶۴۳ دلار رسید که ضعیفترین سطح آن از ۲۳ اردیبهشت بود. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، نیز بیش از ۴ درصد افت کرد و به هزار و ۹۶۵ دلار رسید که پایینترین سطح آن در نزدیک به دو ماه گذشته است.
همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافتند و بهای نفت پس از حملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این تحولات خوشبینیها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانیها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد.
صندوقهای قابل معامله در بورس مبتنی بر بیتکوین در آمریکا نیز از ابتدای ماه مه تاکنون حدود ۱.۵ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردهاند. بر اساس دادههای کوینگلس، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸۷۳ میلیون دلار از موقعیتهای صعودی ارزهای دیجیتال بسته شد که ۵۱۲ میلیون دلار آن در چهار ساعت پایانی رخ داد.