سایت هرانا خبر داد کیمیا داوودی و تارا داوودی، دو خواهر محبوس در زندان اوین که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب تهران بهترتیب به ۱۰ و شش سال حبس محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، کیمیا داوودی را بابت اتهاماتی از جمله «ارتباط با گروهها و شبکههای معاند» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
هرانا افزود تارا داوودی نیز بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شده است.
این دو خواهر ۲۴ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شدند و اکنون در بند زنان زندان اوین به سر میبرند. هرانا نوشت بازداشت آنها با ضربوشتم و اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی همراه بوده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که تردیدها درباره سطح آگاهی مجتبی خامنهای از جزییات مذاکرات تهران و واشینگتن افزایش یافته است. همچنین، میزان هماهنگی محمدباقر قالیباف و سایر اعضای تیم مذاکرهکننده با رهبر جمهوری اسلامی، در هالهای از ابهام است.
یک منبع آگاه از روند مذاکرات تهران و واشینگتن، پنجشنبه هفتم خرداد به ایراناینترنشنال گفت: «درباره میزان اطلاع مجتبی خامنهای از روند گفتوگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ، ابهامهای جدی وجود دارد.»
بر اساس این اطلاعات، سفر اخیر قالیباف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به قطر و «خودداری تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی از سفر به پاکستان» یا پیشبرد گفتوگوها در تهران، بر گمانهزنیها درباره تشدید اختلافنظرها و نبود هماهنگی کامل در سطوح بالای حاکمیت افزوده است.
پیشتر در ۳۰ اردیبهشت، شبکه الحدث گزارش داد همکاری میان حکومت ایران و پاکستان با چالشهایی روبهرو شده و فضای بیاعتمادی بر سطح هماهنگیهای دو طرف سایه انداخته است.
این رسانه افزود میان تهران و اسلامآباد درباره کانالهای مذاکره و محل برگزاری گفتوگوها، اختلاف نظر وجود دارد.
بر اساس این گزارش، پاکستان از ایجاد کانالهای ارتباطی جدید میان تهران و واشینگتن ابراز نارضایتی کرده است.
اکنون اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد افزایش نقشآفرینی دوحه و سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به قطر، ممکن است نشانهای از اختلافات داخلی و تغییر در مسیر هماهنگیهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی باشد.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است.
پیامهای منتسب به خامنهای تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
در این بازه زمانی، برخی رسانهها و حامیان جمهوری اسلامی بارها تصاویر و ویدیوهایی از او را که با هوش مصنوعی ساخته شدهاند، به اشتراک گذاشتهاند.
اختلاف در حاکمیت بر سر مذاکره با آمریکا
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی درباره بروز اختلاف نظر در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر نحوه پیشبرد جنگ و مذاکرات با آمریکا منتشر شده و حتی اطلاعات رسیده از توبیخ قالیباف حکایت داشته است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هفتم خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران، به مذاکرات تهران و واشینگتن پرداخت و گفت: «تمام خطوط قرمز رهبری از تنگه هرمز، مساله هستهای و گرفتن غرامت، نقض شده است.»
ابوترابی توافق احتمالی دو طرف را «برجام دو» خواند و با اشاره به مفاد آن افزود: «امروز دارند با یک آبنبات چوبی ما را فریب میدهند ... این ۱۴ بند با آن ۱۰ بندی که با نظر مستقیم رهبری تهیه شده بود، کاملا و ۱۸۰ درجه متفاوت است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که علیرغم در جریان بودن رایزنیهای دیپلماتیک، درگیریهای پراکنده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
بامداد هفتم خرداد، ارتش آمریکا اعلام کرد چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپادها را هدف قرار داده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ کشتی تجاری و نفتکش پس از «دریافت مجوز» و با هماهنگی این نیرو از «کریدور ایمن» تنگه هرمز عبور کردهاند.
این نهاد در اطلاعیهای افزود کنترل تنگه هرمز با «اقتدار کامل» و بهصورت «هوشمند» در حال انجام است و تردد در این مسیر تنها با مجوز و هماهنگی نیروی دریایی سپاه امکانپذیر خواهد بود.
نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد عبور کشتیها از مسیرهای دیگر «اخلال» تلقی میشود و با آن برخورد خواهد شد.
به گفته این نیرو، شب گذشته چند کشتی با «دستکاری و خاموش کردن سامانههای ناوبری» قصد ورود «غیرمجاز» به خلیج فارس را داشتند که پس از چند اخطار رادیویی، دو فروند از آنها متوقف و بقیه مجبور به بازگشت شدند.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در ادامه، آمریکا را به نقض آتشبس و شلیک چند موشک به «نواحی خالی» فرودگاه بندرعباس متهم کرد و نوشت این حمله خسارتی نداشت. این نهاد افزود در پاسخ، «پایگاه آمریکایی مبدا تجاوز» هدف حمله متقابل قرار گرفته است.
نیروی دریایی سپاه تهدید کرد در صورت تکرار این اقدام، آمریکا با «پاسخ سخت» روبهرو خواهد شد و تاکید کرد کنترل و مدیریت تنگه هرمز «تنها» از سوی این نیرو انجام میشود و هرگونه اخلال در این تنگه با «پاسخ قاطع» مواجه خواهد شد.