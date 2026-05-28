وزارت امور خارجه فنلاند پنج‌شنبه هفت خرداد اعلام کرد که سفیر روسیه را برای ارائه توضیح درباره یک هواپیمای نظامی احضار کرده است؛ هواپیمایی که فنلاند مظنون است چهارشنبه حریم هوایی این کشور را نقض کرده باشد.

چندین کشور اتحادیه اروپا پس از آنکه مسکو دوشنبه به خارجی‌ها هشدار داد که کی‌یف را ترک کنند، سفیران روسیه را احضار کردند.

ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، چهارشنبه گفت بلژیک سفیر روسیه را احضار کرده است. او همچنین گفت: «تهدید سفارتخانه‌ها دیپلماسی نیست، بلکه ارعاب است. و این نقض آشکار حقوق بین‌الملل و کنوانسیون وین است».

وزیر امور خارجه بلژیک افزود که این کشور «در کی‌یف خواهد ماند و مرعوب نخواهد شد.»

وزارت امور خارجه آلمان نیز سه‌شنبه در شبکه ایکس اعلام کرد که سفیر روسیه را به‌دلیل حملات این کشور به اوکراین و همچنین درخواست مسکو از برلین برای ترک سفارتش در کی‌یف، احضار کرده است.

همچنین سفارت آمریکا در کی‌یف پنج‌شنبه اعلام کرد که همچنان باز است و گزارش‌ها درباره تغییر در فعالیت‌هایش را رد کرد.

برخی رسانه‌های اوکراینی پنج‌شنبه به اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استناد کردند که گفته بود سفارت آمریکا پایتخت را ترک کرده است.

کالاس پنج‌شنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا در قبرس به خبرنگاران گفت که تمامی سفارتخانه‌های خارجی در کی‌یف، به جز یکی، تهدید حملات از سوی مسکو را نادیده گرفته‌اند.

او گفت: «چیزی که دیروز از اوکراین شنیدیم این بود که همه سفارتخانه‌ها ماندند، به جز یکی. همه اروپایی‌ها ماندند. آمریکا رفت.»

دمیترو لیتوین، مشاور ارتباطات ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت که اوکراین شنیده است برخی دیپلمات‌های آمریکایی هم‌زمان با آخرین حمله گسترده روسیه در روز یکشنبه، کی‌یف را ترک کرده‌اند.

او افزود که اوکراین از تمامی سفارتخانه‌هایی که در کی‌یف فعالیت و از اوکراین حمایت می‌کنند، سپاسگزار است.

نماینده سفارت آمریکا در کی‌یف از اظهارنظر درباره سخنان لیتوین خودداری کرد.

طبق پست منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی سفارت، جولی دیویس، کاردار موقت آمریکا در کی‌یف، آخر هفته برای شرکت در رویدادی در لویو حضور داشت.

سفارت آمریکا در پیام خود در ایکس اعلام کرد: «وزارت امور خارجه هیچ اولویتی بالاتر از امنیت و ایمنی آمریکایی‌ها ندارد و به‌طور منظم وضعیت امنیتی سفارت کی‌یف را بازبینی می‌کند.»

همچنین، روسیه پنج‌شنبه اعلام کرد که سفیر لوکزامبورگ را احضار کرده تا نسبت به نبش قبر بقایای آندری ملنیک، رهبر ملی‌گرای اوکراینی در دوران جنگ جهانی دوم که مسکو او را «همکار نازی‌ها» توصیف کرد، اعتراض کند.

ملنیک که در برابر اتحاد جماهیر شوروی در کنار آلمان نازی قرار گرفته بود، دوشنبه پس از انتقال بقایایش از لوکزامبورگ، همراه با همسرش با تشریفات دولتی در نزدیکی کی‌یف دوباره دفن شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که مسکو این خاکسپاری مجدد را نشانه‌ای از بی‌احترامی به میلیون‌ها قربانی آلمان نازی می‌داند.