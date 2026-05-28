وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد محمد باقر سعد داوود الساعدی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی، با هشت اتهام مرتبط با تروریسم روبه‌رو شده است. این فرد به مشارکت در طراحی حملات در اروپا و تلاش برای انجام عملیات در آمریکا متهم شده است.

مقام‌های آمریکایی او را از عوامل کتائب حزب‌الله و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌دانند و می‌گویند که در برنامه‌ریزی نزدیک به ۲۰ حمله یا تلاش برای حمله در اروپا و همچنین طرح‌ریزی حملاتی در خاک آمریکا نقش داشته است.

بر اساس اسناد دادگاه که وزارت دادگستری آمریکا پنج‌شنبه هفتم خرداد منتشر کرده است، ساعدی پس از بازداشت در خارج از عراق در ۱۴ مه [۲۴ اردیبهشت] به آمریکا منتقل و در اختیار اف‌بی‌آی قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند او در جریان انتقال به ایالات متحده از حق سکوت خود صرف‌نظر کرده و در گفت‌وگو با ماموران فدرال درباره نقش و فعالیت‌هایش توضیحاتی ارائه داده است.

به گفته دادستان‌ها، ساعدی در بازجویی‌ها خود را یکی از رهبران «محور مقاومت» معرفی کرده و گفته است که این مجموعه شامل سپاه پاسداران، کتائب حزب‌الله، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن می‌شود. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند او مسئولیت فعالیت‌های رسانه‌ای، جنگ روانی، برنامه‌ریزی راهبردی و اطلاعات نظامی این شبکه را بر عهده داشته است.

وزارت دادگستری همچنین تاکید کرده است که ساعدی روابط نزدیکی با فرماندهان کنونی و پیشین سپاه پاسداران داشته است. بر این اساس، او در بازجویی‌ها گفته که رابطه‌ای نزدیک با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، داشته و پیش از کشته شدن سلیمانی در حمله آمریکا در سال ۲۰۲۰، به طور مستمر با او در رفت‌وآمد بوده است.

در یکی از بخش‌های کیفرخواست، دادستان‌ها تاکید کرده‌اند که ساعدی در بازجویی‌ها گفته است چند روز پیش از آغاز جنگ اخیر میان حکومت ایران و آمریکا با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ایران دیدار کرده بود. این ادعا تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است.

مقام‌های آمریکایی همچنین می‌گویند تلفن همراه و حساب‌های کاربری ساعدی در شبکه‌های اجتماعی حاوی تصاویر و ویدئوهایی از دیدار او با فرماندهان سپاه پاسداران، کتائب حزب‌الله، حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی بوده است. به گفته دادستان‌ها، این مدارک همچنین نشان می‌دهد که او در هماهنگی و هدایت برخی از حملات منتسب به شبکه موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» نقش مستقیم داشته است.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، ساعدی از اعضا و عوامل باسابقه کتائب حزب‌الله عراق و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ دو گروهی که دولت آمریکا آن‌ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.

تاد بلانچ، سرپرست دادستانی کل آمریکا، در این باره گفت که ساعدی «مستقیماً در عملیات‌های تروریستی و تصمیم‌گیری‌های نظامی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان مشارکت داشته» و با دیگران برای طراحی حملات مرگبار در خاک ایالات متحده تبانی کرده است.

جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک، نیز اعلام کرد ساعدی با همکاری سازمان‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در حملاتی که غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند نقش داشته و برای اجرای عملیات در داخل آمریکا نیز تلاش کرده است. او گفت گروه‌هایی که ساعدی با آن‌ها همکاری داشته، از جمله سپاه پاسداران، سال‌هاست به دنبال هدف قرار دادن منافع آمریکا هستند.

بر اساس مطالب مطرح‌شده در کیفرخواست، ساعدی دست‌کم از سال ۲۰۱۷ در پیشبرد اهداف کتائب حزب‌الله و سپاه پاسداران فعالیت داشته و با رهبران ارشد این دو سازمان در ارتباط بوده است. وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از کشته شدن برخی فرماندهان این گروه‌ها در حملات ایالات متحده، ساعدی به دیگر اعضا دستور داده بود برای انتقام‌گیری، شهروندان و مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا را هدف قرار دهند.

در بخش دیگری از این کیفرخواست آمده است که ساعدی در ماه‌های اخیر در طراحی و هدایت حدود ۱۸ حمله و تلاش برای حمله در کشورهای اروپایی مشارکت داشته است. به گفته وزارت دادگستری، این عملیات‌ها با نام گروهی موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» انجام شده، اما مقام‌های آمریکایی این گروه را پوششی برای کتائب حزب‌الله و دیگر سازمان‌های تروریستی معرفی کرده‌اند.

مقام‌های آمریکایی همچنین تاکید کردند که ساعدی در ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۶ برای اجرای حملاتی در داخل ایالات متحده تلاش کرده است. به گفته دادستان‌ها، یکی از اهداف مورد نظر یک کنیسه در نیویورک بوده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است که ساعدی در حدود ۳۰ آوریل [۱۰ اردیبهشت] با فردی در آمریکا تماس گرفته و از او خواسته بود شخصی را برای انجام یک «حمله» در داخل ایالات متحده پیدا کند؛ حمله‌ای که به گفته دادستان‌ها می‌توانست شامل آتش‌سوزی عمدی یا کشتن افراد باشد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، ساعدی که در عراق مستقر بود، یک روز پس از این تماس و در جریان سفر به خارج از این کشور بازداشت شد. وزارت دادگستری جزئیاتی درباره محل بازداشت او منتشر نکرده است.

کش پاتل، رییس اف‌بی‌آی، بازداشت ساعدی را بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای تعقیب و محاکمه افرادی دانست که به گفته او در اقدامات تروریستی بین‌المللی نقش دارند. او گفت اف‌بی‌آی با همکاری وزارت دادگستری و نهادهای امنیتی داخلی و بین‌المللی به پیگیری این پرونده ادامه خواهد داد.

بر اساس کیفرخواست، ساعدی با هشت اتهام از جمله حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی خارجی، تامین مالی تروریسم، مشارکت در اقدامات تروریستی فرامرزی و توطئه برای بمب‌گذاری در اماکن عمومی روبه‌رو است. برخی از این اتهامات در صورت اثبات می‌توانند مجازات حبس ابد در پی داشته باشند.

