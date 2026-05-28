در پی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت، وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای در شبکه ایکس، حملات خصمانه با موشک و پهپاد به کویت را به‌شدت محکوم و تقبیح کرد.

این وزارتخانه همچنین بر مخالفت قاطع عربستان با نقض حاکمیت کشورها و تلاش برای تهدید امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.

عربستان در ادامه، همبستگی خود با دولت و مردم کویت را اعلام و تاکید کرد از هر اقدامی که کویت برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود اتخاذ کند، حمایت می‌کند.