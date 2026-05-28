نصب دیوارنگاره جدید در تهران با شعار «اسرائیل ۱۵ سال آینده را نخواهد دید»
پس از انتشار پیامی منسوب به مجتبی خامنهای درباره «نابودی اسرائیل تا ۱۵ سال آینده»، رسانههای ایران تصویری از دیوارنگاره جدید در میدان فلسطین تهران منتشر کردند که بر آن جمله «اسرائیل ۱۵ سال آینده را نخواهد دید» نوشته شده است.
در پیام منتسب به مجتبی خامنهای که رسانههای ایران آن را منتشر کرده بودند، آمده است اسرائیل «به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده است.» در این پیام به سخنان علی خامنهای در سال ۱۳۹۴ اشاره شده و تاکید شده است که اسرائیل «۲۵ سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید.»
بر اساس گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، درباره ابعاد هماهنگی محمدباقر قالیباف، مسئول تیم مذاکرهکننده تهران با مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روند گفتوگوها و تفاهم با آمریکا، تردید وجود دارد.
بر اساس این گزارش، درباره میزان اطلاع خامنهای از روند گفتوگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ، ابهامهای جدی وجود دارد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سفر قالیباف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به قطر و خودداری تیم مذاکرهکننده از سفر به پاکستان یا پیشبرد گفتوگوها در تهران، بر این تردید و ابهام افزوده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد «جنگ ایران» روند استقرار نیروهای بینالمللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیچیدهتر کرده است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تحولات جنگ ایران با دشواری بیشتری روبهرو شده است، زیرا «بسیاری در منطقه، آمریکا و اسرائیل را متجاوز میدانند».
همزمان، بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران، منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است.
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
آسوشیتدپرس در ادامه نوشت «نیروی بینالمللی تثبیت» غزه که در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در ماه فوریه با تبلیغات گسترده معرفی شد، همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد.
جاسپر جفرز، ژنرال آمریکایی منصوبشده برای فرماندهی این نیروی ۲۰ هزار نفری، پیشتر وعده داده بود ماموریت آن تضمین «صلح پایدار و رفاه آینده» پس از جنگ ویرانگر اسرائیل و حماس خواهد بود.
با این حال، پس از گذشت سه ماه، هنوز نیروی مشخصی تشکیل نشده است، زیرا هیچ یک از پنج کشور متعهد، سهم عملیاتی خود را برای اعزام نیرو ایفا نکردهاند.
تلاشها برای تقویت آتشبس شکننده در غزه نیز با بنبست مواجه شده است. حماس همچنان از خلع سلاح خودداری میکند و اسرائیل نیز ضمن ادامه حملات به مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی، کنترل مناطق بیشتری از این باریکه را در دست گرفته است.
ارتش اسرائیل پنجم خرداد در حملهای محمد عوده، فرمانده شاخه نظامی حماس، را از پا درآورد. عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفته بود.
آسوشیتدپرس گزارش داد یک هفته پس از آغاز جنگ ایران، اندونزی مشارکت خود را در طرح اعزام نیروی بینالمللی، «به حالت تعلیق نامحدود» درآورد.
بر اساس برنامه اولیه، قرار بود اندونزی در مرحله نخست حدود هزار نیرو را در ماه آوریل اعزام کند و سپس هفت هزار نیروی دیگر در ماه ژوئن به این ماموریت بینالمللی بپیوندند.
آسوشیتدپرس تصمیم جاکارتا را «بزرگترین ضربه» به نیروی بینالمللی تثبیت توصیف کرد و نوشت اندونزی در میان کشورهای مشارکتکننده، از جمله مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی، متعهد به تامین بیشترین سهم بود.
شفری شمسالدین، وزیر دفاع اندونزی، دلیل تعلیق این طرح را نبود دستورالعمل اجرایی و کاهش تمرکز واشینگتن بر پروژه عنوان کرد.
او در سخنانی در پارلمان اندونزی گفت: «تحولات جدیدی رخ داده است. با توجه به شدت بالای درگیری میان نیروهای آمریکا و ایران، موضوع هیات صلح عملا به حاشیه رانده شده و در نتیجه، نیروهای امنیتی بینالمللی نیز کنار گذاشته شدهاند.»
او تاکید کرد اندونزی هنوز هیچ دستورالعمل مشخصی برای اجرای این ماموریت دریافت نکرده است.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت «قدرت واقعی» در منطقه متعلق به جمهوری اسلامی است و افزود: «دشمنان به خوبی این واقعیت را درک کردهاند، هرچند در ظاهر آن را نمیپذیرند.»
او همچنین گفت پس از جنگ اخیر، کشورهایی که به گفته او پیشتر حاضر نبودند با جمهوری اسلامی تماس بگیرند، اکنون «در صف» تماس و گفتوگو هستند.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، تهدید دونالد ترامپ علیه عمان را نتیجه «سکوت نابجای» برخی کشورهای اروپایی در برابر «تجاوز و قانونشکنی» آمریکا و اسرائیل دانست و گفت جهان باید «پیش از آنکه دیر شود» در برابر این «مسیر خطرناک» بایستد.
نیلی در پیامی که نسخهای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته، افزود سکوت برخی طرفهای اروپایی در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، «جنگطلبان را گستاختر» کرده و «امروز همان منطق تهدید، عمان را نیز هدف گرفته است.»
ترامپ پیشتر درباره تنگه هرمز گفته بود «هیچکس» کنترل آن را در اختیار نخواهد گرفت و افزود: «عمان هم مانند بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه ناچار میشویم آنها را منفجر کنیم.»
پلیس لندن اعلام کرد یک مرد ۲۹ ساله با تابعیت عراقی به ظن زیر گرفتن یک مرد ۴۱ ساله ایرانی با خودرو در چهارشنبه ششم خرداد، در منطقه گولدرز گرین بازداشت شد. به گفته پلیس، مرد ایرانی با جراحات تهدیدکننده جان به بیمارستان منتقل شده است.
پلیس لندن اعلام کرد مرد عراقی به ظن «وارد کردن صدمه شدید بدنی، ایجاد جراحت جدی از طریق رانندگی خطرناک و خودداری از ارائه نمونه آزمایش مواد مخدر» بازداشت شده است. به گفته پلیس، او همچنان در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات ادامه دارد.
در بیانیه پلیس آمده است که افسران واحد بررسی تصادفهای جدی پلیس متروپولیتن هدایت تحقیقات را بر عهده دارند و این حادثه تروریستی تلقی نمیشود.