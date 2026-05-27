کهکشانیها در آستانه رکوردشکنی؛ بیش از ۱.۲ میلیارد یورو درآمد سالانه رئال مادرید
روزنامه آس اسپانیا در گزارشی نوشت باشگاه رئال مادرید در آستانه ثبت یک رکورد مالی بیسابقه در تاریخ ورزش جهان قرار دارد.
روزنامه آس اسپانیا در گزارشی نوشت باشگاه رئال مادرید در آستانه ثبت یک رکورد مالی بیسابقه در تاریخ ورزش جهان قرار دارد.
بر اساس پیشبینیهای اولیه، درآمد کهکشانیها در سال جاری از مرز ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو عبور کرده است؛ رقمی که تاکنون هیچ باشگاه ورزشی در جهان به آن دست نیافته است.
رئال مادرید که طبق آمار «دلویت» سه فصل متوالی پردرآمدترین باشگاه جهان بوده، بخش عمده این موفقیت را مدیون جهش چشمگیر در بخش تجاری است.
مادریدیها در فصل ۲۵-۲۰۲۴ با رشد ۲۳ درصدی، ۵۹۴ میلیون یورو از بازاریابی و فروش محصولات باشگاه درآمد کسب کردند. همچنین بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو باعث شد درآمد ورزشگاه به ۲۳۳ میلیون یورو برسد.
حضور در جام جهانی باشگاهها با هدایت ژابی آلونسو و صعود به یکچهارم نهایی اروپا با آربلوآ نیز به این سودآوری کمک کرد.
«آس» در پایان گزارش خود نوشت مادریدیها با تمدید قرارداد با شرکت هواپیمایی امارات تا سال ۲۰۳۱ و مذاکره با آدیداس، به دنبال افزایش ارزش اسپانسرهای پیراهن خود به ۳۰۰ میلیون یورو در سال هستند.