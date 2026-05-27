در نامه حزب ایران نوین تاکید شده است: «نشان شیر و خورشید نه یک نماد سیاسی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ایران است؛ نشانی که قرن‌ها پیش از حکومت کنونی وجود داشته و نماد وحدت و تمامیت ارضی ایران است.»

این حزب تصمیم فیفا را مغایر با اصول بی‌طرفی این نهاد دانست و افزود: «جام جهانی باید عرصه احترام به ملت‌ها باشد، نه بستری برای حذف نمادهای تاریخی.»

پیش‌تر، «موسسه صداهای آزادی» در آمریکا نیز با ارسال نامه‌ای به فیفا، برگزارکنندگان را به اقدام قضایی در دادگاه‌های فدرال و عالی کالیفرنیا تهدید کرده بود.

مشاور حقوقی این نهاد اعلام کرد در صورت اصرار فیفا بر سیاسی دانستن این پرچم و ممنوعیت آن، به دلیل نقض آزادی بیان، روند رسمی دادرسی علیه فیفا را آغاز خواهند کرد.