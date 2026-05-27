جان بولتون بر اهمیت خلاص شدن از شر رژیم ایران تاکید کرد
جان بولتون، مشاور امنیت ملی دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به شبکه خبری پیبیاس گفت که جمهوری اسلامی از سالها پیش تهدید بالقوه بستن تنگه هرمز را مطرح میکرد و مردم آن را نادیده میگرفتند.
او در مورد مسدود شدن تنگه هرمز از سوی تهران افزود تلاشهای مقامهای جمهوری اسلامی برای مذاکره بهمنظور بازگشایی تنگه صرفاً با این هدف است که نشان دهند آن را کنترل میکنند و شما باید قبل از اینکه آنها اجازه صادرات نفت و سایر کالاهای کشورهای عربی از خلیج فارس را صادر کنند، با آنها چانه بزنید.
بولتون این موضوع را اشتباه دانست و اضافه کرد: «اگر آنها برای پایان دادن به محاصره نفتی خود و باز کردن تنگه به روی دیگران مذاکره کنند، فکر میکنم باور خواهند کرد که میتوانند تنگه هرمز را مانند یک کلید برق روشن و خاموش کنند.»
او این پرسش را مطرح کرد: «اگر ما امروز آماده استفاده از زور نباشیم، چه کسی در آینده آماده استفاده از آن خواهد بود؟» و گفت: «اگر این سابقه در تنگه هرمز ایجاد شود، نه تنها به دلیل نفت و گازی که از خلیج فارس میآید، پیامدهای اقتصادی منفی مداومی برای جهان خواهد داشت، بلکه هر آبراه بینالمللی دیگر را که شبیه جغرافیای تنگه هرمز است، مانند تنگههای داردانل و بسفر در ترکیه، و مالاکا بین مالزی و اندونزی، زیر سوال خواهد برد.
بولتون در بخش دیگری از گفتوگوی خود، اشاره کرد که رژیم ایران به شدت بهدنبال خرید زمان است، و افزود: «اگر عملاً کنترل تنگه را به آن [رژیم] بدهیم، و آنها بتوانند با از سرگیری صادرات نفت خود درآمد نفتی کسب کنند، نیروی قدس، شبهنظامیان بسیج، برنامههای هستهای، موشکی و پهپادی خود را بازسازی خواهند کرد. همچنین مردم خود را سرکوب خواهند کرد و خلیج فارس را در خاورمیانه حتی بیشتر از قبل در معرض تهدید قرار خواهند داد.»
او تاکید کرد: «این دلیل که رژیم ایران ثابت کرده است که متعصبتر و برای حفظ قدرت خود از آنچه کاخ سفید ترامپ تصور میکرد، سرسختتر است، اهمیت خلاص شدن از شر این رژیم را قبل از اینکه بتواند بار دیگر به دنبال سلاحهای هستهای و تروریسم بینالمللی در سراسر جهان باشد» ثابت میکند.