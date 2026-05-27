مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، در مراسم «عید قربان» ابراز امیدواری کرد مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که «قرار است جلوی جنگ را بگیرد» به نتیجه برسد و دو طرف به توافق دست یابند.

او با اشاره به این‌که از جزییات توافق اطلاعی ندارد، گفت در گذشته بارها بر ضرورت «توافق عادلانه» تاکید کرده و افزود برخی که پیش‌تر با این دیدگاه مخالف بودند، اکنون با آن موافق شده‌اند.

عبدالحمید همچنین گفت در گذشته سخنانی مطرح شده بود که با انتقاد برخی مواجه می‌شد، اما در نهایت مشخص شد آن سخنان «صحیح و درست» بوده‌اند.

امام‌جمعه اهل سنت زاهدان افزود: «ما خیرخواه کشور و ملت ایران هستیم» و بزرگ‌ترین خیرخواهی برای کشور را «شنیدن حرف مردم ایران و جلب رضایت آن‌ها» دانست.

او تاکید کرد: «کشور، حکومت و دولت متعلق به مردم است، لذا باید در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت‌شان تلاش شود.»

عبدالحمید در پایان گفت: «ما امیدواریم فصل جدیدی در کشور ما آغاز شود که تمام منافع کشور به مردم بازگردند. منافع ملی بسیار مهم است و همه چیز باید فدای منافع مردم شود.»