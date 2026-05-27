ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌های نماز عید قربان گفت احتمال دارد جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات، مانند دوره‌های گذشته، از سوی طرف مقابل «غافلگیر» شود.

او با بیان اینکه «دشمن به هیچ تعهدی پایبند نیست» گفت طرف‌های مقابل در مذاکرات تلاش می‌کنند خواسته‌های خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند و حقوق «قانونی، مشروع و عقلانی» ایران را نادیده بگیرند.

مهدوی افزود اظهارنظر مردم و مسئولان درباره جنگ و مذاکرات «خوب و پسندیده» است، اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.