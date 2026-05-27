علی باقریکنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، با بیان اینکه «تماسهای غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه دارد» گفت: «موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده در دستور کار مذاکرات نیست.»
او افزود جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره رویه جدید عبور کشتیها از تنگه هرمز هستند.
ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در خطبههای نماز عید قربان گفت احتمال دارد جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات، مانند دورههای گذشته، از سوی طرف مقابل «غافلگیر» شود.
او با بیان اینکه «دشمن به هیچ تعهدی پایبند نیست» گفت طرفهای مقابل در مذاکرات تلاش میکنند خواستههای خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند و حقوق «قانونی، مشروع و عقلانی» ایران را نادیده بگیرند.
مهدوی افزود اظهارنظر مردم و مسئولان درباره جنگ و مذاکرات «خوب و پسندیده» است، اما تصمیمگیری نهایی بر عهده مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
همزمان با گزارشها درباره رایزنیها برای دستیابی به توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل، گفت ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است.
او در ایکس نوشت: «خط قرمز ایران روشن است، این بار کاغذها و امضاها تضمین نیستند، ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است. جغرافیا دروغ نمیگوید و قاضی نهایی عهدنامه، روی کاغذ نیست.»
او همچنین گفت: «تاریخ گواهی میدهد همه مهاجمانی که با سودای سلطه آمدند، از اسکندر تا چنگیز و ترامپ، همگی در هاضمه تمدن غنی ایران هضم شدند.»
برآوردهای منتشرشده نشان میدهد خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت در ایران، بر اساس دادههای نتبلاکس، به حدود ۳ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۵۷۱ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان با دلار ۱۷۴ هزار تومانی.
نتبلاکس خسارت مستقیم هر روز قطعی اینترنت را ۳۷ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار اعلام کرده است.
افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، نیز خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت را روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
بر اساس این برآورد، زیان غیرمستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت بین شش میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا هفت میلیارد و ۴۰ میلیون دلار است و میانگین آن به حدود شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، معادل حدود یک میلیون و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
این ارقام در شرایطی مطرح میشود که بودجه امسال آبرسانی روستایی در ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ یعنی فقط خسارت مستقیم برآوردشده از سوی نتبلاکس، حدود ۲۳ برابر این بودجه است.
همچنین با فرض هزینه هشت میلیارد تومان برای ساخت هر کیلومتر راه روستایی، تنها با مبلغ خسارت مستقیم قطعی اینترنت میشد حدود ۷۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخت.
بر اساس گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، هزینه هر روز قطعی اینترنت معادل بودجه لازم برای ساخت چهار پل مانند پل بییک کرج یا دو نیروگاه است.
یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در در برنامه «به وقت ایران» با اشاره به متنهای منتشرشده درباره مذاکرات تهران و واشینگتن گفت مفاد مطرحشده در این پیشنویسها «به شکل غیرمعمولی» به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است.
او گفت برخی بندهای مطرحشده، از جمله تعویق گفتوگو درباره برنامه هستهای به مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیریها، با خواستههای جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد میکند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است، حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است.
این تحلیلگر یکی از سناریوهای محتمل را تلاش آمریکا برای ایجاد احساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او، «پروتکلهای حفاظتی» کاهش پیدا کند و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در دسترستر شوند.
او با اشاره به تجربه دورهای قبلی مذاکرات گفت آمریکا پیشتر نیز با طرح موضوعهایی مانند به رسمیت شناختن حق غنیسازی جمهوری اسلامی، این تصور را ایجاد کرده بود که مسیر دیپلماسی ادامه دارد و خطر درگیری کاهش یافته است.
به گفته او، حتی در صورت امضای پیشنویس توافق نیز نباید به آمریکا اعتماد کرد یا تدابیر حفاظتی را کاهش داد.
وزارت خارجه کره جنوبی چهارشبنه شش خرداد اعلام کرد که حمله به کشتی باری اچامام نامو در تنگه هرمز ، احتمالا با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است.
به گزارش رویترز، یک مقام دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد سئول در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کرهای «اچامام نامو» در هفته گذشته است.
او با تاکید بر این که کره جنوبی قصد دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد در عین حال گفت عامل این حمله تاکنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
سفارت جمهوری اسلامی در سئول ۱۷ اردیبهشت هرگونه دخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا ۱۴ اردیبهشت جمهوری اسلامی را عامل این حمله معرفی کرده و گفته بود شاید زمان آن فرا رسیده که کره جنوبی به «پروژه آزادی» تنگه هرمز بپیوندد.