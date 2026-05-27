کلاگ، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و فرستاده پیشین دونالد ترامپ در امور اوکراین، چهارشنبه ششم خرداد در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز تاکید کرد که ترامپ «در ذهن» رهبران جمهوری اسلامی حضور دارد و تهران اکنون خود را در موقعیتی بازنده می‌بیند.

کلاگ گفت: «فکر می‌کنم رییس‌جمهوری در ذهن آن‌هاست. آن‌ها این را می‌دانند. الان در سمت بازنده قرار دارند.»

او در عین حال تاکید کرد که مشکل اصلی دولت آمریکا برای رسیدن به توافق، نبودِ یک مرکز تصمیم‌گیری روشن در ساختار جمهوری اسلامی است. به گفته او، اگرچه به‌صورت رسمی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیرنده نهایی محسوب می‌شود، اما واشینگتن هم‌زمان با چند مرکز قدرت دیگر نیز روبه‌رو است؛ از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، و مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری [حکومت] ایران.

به گفته کلاگ، جمهوری اسلامی اکنون بر اساس راهبرد «دفاع موزاییکی» سپاه پاسداران عمل می‌کند؛ ساختاری غیرمتمرکز که برای حفظ توان ادامه جنگ حتی در صورت هدف قرار گرفتن رهبران اصلی طراحی شده است.

او افزود: «مساله این است که واقعاً باید با چه کسی صحبت کنیم که بتواند تصمیم سخت بگیرد. قرار است رهبر جمهوری اسلامی تصمیم‌گیرنده باشد، اما ما اصلاً او را پیدا نکرده‌ایم.»

به نوشته نشریه هیل، اظهارات این مقام پیشین آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ نزدیک به سه‌ماهه همچنان ادامه دارد. اگرچه از اوایل آوریل [اواخر فروردین] آتش‌بسی شکننده برقرار شده، اما هنوز اختلاف‌های مهمی میان دو طرف باقی مانده است.

ترامپ آخر هفته گذشته گفته بود توافقی «تا حد زیادی مذاکره‌شده» روی میز قرار دارد و به‌زودی درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. با این حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه پنجم خرداد اعلام کرد برای نهایی شدن جزئیات توافق احتمالاً «چند روز دیگر» زمان لازم است.

روبیو در دهلی‌نو گفت: «وقتی وارد جزئیات می‌شوید، باید منتظر پاسخ بمانید و ایرانی‌ها معمولاً زمان بیشتری برای پاسخ دادن نیاز دارند.»

در این میان، وضعیت جسمانی و نقش واقعی مجتبی خامنه‌ای نیز به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است. او پس از کشته شدن پدرش، علی خامنه‌ای، در حملات ۹ اسفند، به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شد، اما از آن زمان تاکنون در انظار عمومی دیده نشده است.

پت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیش‌تر گفته بود مجتبی خامنه‌ای در حمله به محل اقامت پدرش زخمی و احتمالاً دچار تغییر چهره شده است. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند و تاکید دارند او همچنان کنترل امور را در دست دارد.

ولی نصر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و مقام پیشین آمریکایی، به فایننشال‌تایمز گفته بود: «آن‌ها تلاش می‌کنند نشان دهند هیچ تغییری رخ نداده و رهبر جمهوری اسلامی همچنان در راس نظام قرار دارد، زنده است و کنترل اوضاع را در دست دارد.»

در همین حال، مجتبی خامنه‌ای نیز در بیانیه‌های اخیر خود مواضعی تهاجمی علیه آمریکا اتخاذ کرده و پس از حملات «دفاعی» چند روز پیش آمریکا در جنوب ایران هشدار داده که پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه ممکن است هدف حملات تلافی‌جویانه قرار گیرند.

به نوشته هیل، او در یکی از پیام‌های خود گفته است: «ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپری برای پایگاه‌های آمریکا نخواهند بود.»

