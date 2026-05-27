کمپ تیم ملی در همسایگی کارتلهای مواد مخدر؛ تیخوانا، شهری با آمار بالای جرم و جنایت
خبرآنلاین در گزارشی به بررسی خطرات انتقال کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک پرداخته است.
به نوشته خبرآنلاین، این انتخاب ملیپوشان را در معرض خطرات امنیتی جدی قرار میدهد؛ چرا که تیخوانا به دلیل فعالیت گسترده کارتلهای مواد مخدر، قاچاق و خشونتهای خونین باندهای تبهکار، همواره یکی از بالاترین نرخهای قتل و جرم و جنایت را در جهان داشته است.
مناطقی مانند «زونا نورته» در این شهر، کانون اصلی فعالیت کارتلها هستند و خطر سرقت و کلاهبرداری در مناطق مرزی آن بسیار بالاست.
علاوه بر خطر حضور در چنین محیط ناامنی، فرایند فرسایشی عبور مکرر از کنترل مرزی مکزیک و آمریکا و خستگی ناشی از سفرهای مداوم، چالشهای روانی و امنیتی بزرگی را پیش روی کادر فنی و بازیکنان قرار خواهد داد.
تیم بسکتبال اوکلاهاما سیتی تاندر با پیروزی ۱۲۷ بر ۱۱۴ مقابل سن آنتونیو اسپرز در بازی پنجم فینال کنفرانس غرب، در یکقدمی صعود به فینال انبیای قرار گرفت. اوکلاهاما با این برد خانگی در مجموع ۳ بر ۲ پیش افتاد و اکنون تنها به یک پیروزی دیگر نیاز دارد.
جولین چامپانی در ابتدای مسابقه ۱۳ امتیاز برای سن آنتونیو کسب کرد و تیمش را پیش انداخت.
اما همتیمی او، ویکتور ومبانیاما، ستاره فرانسوی اسپرز، شب سختی را پشت سر گذاشت و با کسب تنها ۲۰ امتیاز، کارایی همیشگی را نداشت.
در مقابل، شای گیلجس-الکساندر با درخشش خود ۳۲ امتیاز برای اوکلاهاما به دست آورد و ستاره میدان بود. الکس کاروسو و جارد مککین نیز با پرتابهای دقیق خود، راه پیروزی تیم میزبان را هموار کردند.
اسپرز اکنون برای جلوگیری از حذف، باید بازی ششم را روز جمعه در تگزاس ببرد.
روزنامه گاردین گزارش داد سردار آزمون، مهاجم ۳۱ ساله و دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی، پس از حمایت از اعتراضات و انتشار تصویری از دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، با انتقاد رسانههای حکومتی و نهادهای نزدیک به حکومت روبهرو و از تیم ملی کنار گذاشته شد.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت کنار گذاشتن سردار آزمون از فهرست اولیه تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات ورزشی و سیاسی در ایران تبدیل شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را مرتبط با مواضع و فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی میدانند.
سردار آزمون پس از خط خوردن از فهرست تیم ملی، در اینستاگرام نوشت همچنان به ایران و تیم ملی عشق میورزد و برای بازیکنان حاضر در جام جهانی آرزوی موفقیت کرد. او تاکید کرد در گذشته پیشنهاد مالی بزرگی از کشوری دیگر را رد کرده، چون «فرزند ایران» است.
پیشتر عبدالکریم حسینزاده، معاون مسعود پزشکیان، نیز خواستار بازگشت آزمون به تیم ملی شد.
انریکه ریکلمه، سرمایهدار حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رییس شرکت «کاکس انرژی»، رسما نامزدی خود را برای ریاست باشگاه رئال مادرید اعلام کرد؛ اقدامی که نخستین چالش جدی برای فلورنتینو پرز در بیش از دو دهه گذشته به شمار میرود.
ریکلمه ۳۷ ساله، که بیش از ۲۰ سال عضو باشگاه رئال مادرید است، در روزهای اخیر مدارک نامزدی خود را به هیئت انتخاباتی باشگاه ارائه کرد و صلاحیت او نیز تایید شد. به این ترتیب، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶، انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید با حضور بیش از یک نامزد برگزار خواهد شد.
او در آغاز کارزار انتخاباتی خود، از مدیریت فلورنتینو پرز بر باشگاه انتقاد کرد و گفت پروژه بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با وجود هزینه سنگین، تجربه مطلوبی برای هواداران نبوده است. ریکلمه همچنین خواستار «شفافیت، دموکراسی و آغاز دورهای تازه» در رئال مادرید شد.
این تاجر اسپانیایی اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات، دو ستاره بینالمللی را به رئال مادرید خواهد آورد و در حال مذاکره برای انتخاب سرمربی جدید نیز است. او همچنین وعده داد نقش اعضای باشگاه در تصمیمگیریها را افزایش دهد و ساختار مدیریتی و ورزشی رئال مادرید را اصلاح کند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که باشگاه پرسپولیس در واکنش به تعیین نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی بر اساس جدول فعلی لیگ برتر از سوی فدراسیون فوتبال، در حال آمادهسازی شکایتی رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا است.
تسنیم نوشت، پرسپولیس معتقد است فدراسیون فوتبال در روند صدور مجوز حرفهای برخی باشگاهها تخلف کرده و با بعضی پروندهها با مماشات برخورد شده است. این باشگاه قصد دارد مستندات خود را برای بررسی روند صدور این مجوزها به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کند.
همچنین نحوه تعیین سهمیههای آسیایی از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، محور دیگر شکایت پرسپولیس به فیفا خواهد بود. این باشگاه معتقد است در شرایطی که تیمها تعداد بازیهای برابری انجام ندادهاند و هنوز حدود یکسوم مسابقات لیگ باقی مانده، ملاک قرار دادن جدول فعلی عادلانه نیست و فدراسیون فوتبال دستکم باید یکی از سهمیهها را بر اساس جدول نیمفصل تعیین کند.
پیشتر، رسانههای داخل ایران، ازجمله ایرنا و تسنیم خبر دادند که با تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، تیمهای استقلال و تراکتور به عنوان تیمهای اول و دوم جدول لیگ تا پایان هفته بیست و دوم، به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند. همچنین تیم سپاهان به عنوان تیم سوم لیگ به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حاضر خواهد شد.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی در حاشیه رونمایی از سه کتاب گفت: «بروید تاریخ بخوانید، در تاریخ ایران به باسوادی امام و آقا نداشتیم، بسیار کتابخوان و باسواد بودند.» او همچنین درباره جنگ با آمریکا گفت: «ما با اینها جنگ داریم الان هم نشود بعد از جام جهانی میآیند.»
دبیر در وصف کتابخوانی خود گفت: «ذهنم را با اطلاعات الکی پر نمیکنم، فضای مجازی را دنبال نمیکنم که وقتم گرفته نشود و همه به خاطر این کتاب هاست که خواندم.»
او گفت: «من در ایام قهرمانی با دو دست زیر میگرفتنم و با دو دست زیر گرفتن را از تیمور لنگ یاد گرفتم. او با دو دست شمشیر میزد. این کتاب را میخواندم که با دو دست روی اسب شمشیر میزد.»
رییس فدراسیون فوتبال با اعتراف به سرسپردگی خود به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «شب به شب اخبار را میدیدم و آقا تکلیف را مشخص میکرد. نتیجه هم گرفتیم هر جا حرف گوش کردیم عاقبت به خیری بود هم در سیاست و هم در ورزش. من محو در آقا بودم، اما الان ولی فقیه و امام ما آقا مجتبی است.»
او گفت: «مردم ترکیه آمال شان را در آلمان دنبال میکنند، ایرانیها هم در امریکا. کاش صداوسیما برنامه درست کند که امریکا چطور است، مثل کوه یخی که نیمی از آن داخل آب است. هیچ جای دنیا ایران نمیشود. قدرش را بدانید.»