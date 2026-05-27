دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروث‌سوشال گزارشی از جروزالم‌پست را بازنشر کرد که بر اساس اطلاعات اختصاصی «مدیا لاین» نوشته است موارد آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشت‌شده، به‌ویژه زنان جوان، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس افزایش یافته است.

در این گزارش، زنی جوان به نام کاملیا گفته پس از بازداشت خشونت‌آمیز در خانه‌اش، دو هفته همراه هشت زن دیگر، از جمله دختری ۱۶ ساله که با ساچمه از ناحیه صورت زخمی شده بود، در اتاقی ۲۰ متری نگهداری شد.

به گفته کاملیا، او پس از انتقال به سلول انفرادی و خودداری از اعتراف اجباری، در اتاق بازجویی هدف خشونت قرار گرفت، لباس‌هایش پاره شد، با باتوم مورد تجاوز قرار گرفت، به‌شدت کتک خورد و به تجاوز گروهی تهدید شد.

جروزالم‌پست همچنین با اشاره به قطع گسترده اینترنت، بازداشت‌ها، ناپدیدسازی قهری، آدم‌ربایی، تهدید روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج از کشور و افزایش ناگهانی اعدام مخالفان نوشت سرکوب در ایران تشدید شده است.