نه یک امتیاز، بلکه یک حق

برای بسیاری، وصل شدن اینترنت نه یک امتیاز بلکه حقی است که اساسا نباید از مردم ایران گرفته می‌شد. مخاطبی در همین زمینه نوشت: « سلام، بالاخره وصل شدیم، ولی این حق ما نبود که ۸۸ روز قطع باشیم.»

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال خطاب به مردم نوشت: «مردم ایران! اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید، ولی فکر نکنین امتیازیه که بهمون دادن، تسلیم نمی‌شیم.»

کاربر دیگری از محلات نوشت: «سلام، بعد از ۹۰ روز از محلات. واسه وصل شدن چیزی که حق هر آدمیه باید ذوق کنیم.»

مخاطبی نیز از بجنورد نوشت: «خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.»

مخاطب دیگری از دشواری‌های وصل شدن به اینترنت و سرعت پایین گفته است: «بالاخره اینترنت وصل شده، البته با هزار تا بدبختی و سرعت پایین، اونم فقط با مخابرات.»

و کاربر دیگری هشدار داده است: «واسه وصل شدن اینترنت زیاد خوشحال نباشین. اینترنت رو وصل کردن که مزرعه‌های ماینرشون رو فعال کنن و این یعنی روزی هفت، هشت ساعت قطعی برق.»

یاد جان‌باختگان

بسیاری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌های خود یاد و نام جان‌باختگان را گرامی داشتند و گفتند با توجه به آنچه کشور پشت سر گذاشته، جایی برای شادی وجود ندارد.

یکی از مخاطبان نوشت: «من بابت وصل شدن اینترنت خوشحال نیستم، چون ۴۰ هزار نفر دیگه هیچ‌وقت آنلاین نمی‌شن. طرح اینترنت پرو شکست خورد. سپاس از کسانی که تن به این خفت و خواری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.»

مخاطب دیگری نوشت: «الان که اینترنت وصل شده، جاویدنامامون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.»

کاربر دیگری گفت بازگشت اینترنت نباید باعث فراموشی جان‌باختگان شود: «بالاخره بعد از مدتی توانستیم به اینترنت وصل شویم، خدا را شکر. به یاد کشته‌شدگان که نامشان زنده است.»

خشم از وضعیت کنونی و امید به آینده

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز در اولین پیام‌های خود پس از وصل شدن اینترنت، بر این نکته تاکید کرده‌اند که شرایط هرگز مانند قبل نخواهد شد و آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی را آرزو کرده‌اند.

یکی از مخاطبان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «بعد چند روز اینترنت‌ها رو باز کردن، فکر کردن می‌تونن با اینترنت گولمون بزنن.»

مخاطبی دیگر نوشت: «قربون دستت که دستور دادی اینترنت بین‌الملل وصل شه. حالا بی‌زحمت دستور بده اونایی که کسب‌وکار اینترنتیشون نابود شد برگردن سر کارشون، اونایی که زندگیشون از هم پاشید برگردن سر خونه و زندگیشون، اونایی که به خاطر اجاره خونه آواره خیابون شدن برگردن تو خونه‌هاشون.»

یکی از مخاطبان نوشت: «من تازه تونستم وصل بشم. یه دختر دهه‌ نودی هستم. حتی منم دیگه خسته شدم، هر روز اوضاع داره بدتر و بدتر می‌شه. فقط امیدوارم در نهایت همه‌مون آزادی ایرانمون رو ببینیم. جاوید شاه.»

مخاطب دیگری نیز نوشت: «درود، بازگشایی اینترنت رو بعد از ۸۸ روز قطعی گسترده تبریک می‌گم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.»

یک کاربر نوشت: «بعد از هشتاد و خورده‌ای روز با بدبختی وصل شدیم. بازم مثل همیشه متوجه شدیم که هیچ‌کس به فکر ما نیست و تهش خودمونیم و خودمون. هر چیزی به حالت قبلش برگرده، ما دیگه برنمی‌گردیم.»

مخاطب دیگری نیز نوشت: «از وصل شدن اینترنت بین‌الملل برای عموم مردم خرسندم، این حق طبیعی و اولیه هر شهرونده. اتفاقات بسیار خوب و روشنی در انتظار پارسیان و این خاکه، کمی منتظر بمونید. جاوید شاه، پاینده ایران.»

کاربری دیگر نوشت: «بعد از ۸۸ روز قطعی اینترنت بالاخره وصل شدم. خواستم بگم ناامید نشید، نور بر تاریکی پیروزه. جاوید شاه.»

یک مخاطب هم از مردم خواست که امید خود را از دست ندهند: «امروز پنج خرداد وصل شدم بعد از سه ماه. فقط مردم عزیزم، تورو خدا ناامید نشید، این آخرین نبرده.»