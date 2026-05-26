نیویورک‌پست سه‌شنبه پنجم خرداد به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که اعضای دولت قرار است در این جلسه درباره مسائل داخلی و خارجی از جمله دستاوردهای اقتصادی و پیروزی‌های مربوط به کسب‌وکارهای کوچک، نکات برجسته کارگروه حذف تقلب، و تازه‌ترین تحولات سیاست خارجی رایزنی کنند.

پس از انتشار این خبر، کاخ سفید این موارد را تایید کرد.

فاکس نیوز این تصمیم را «کم‌سابقه» توصیف کرد و با اشاره به اینکه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به «مرحله‌ای حساس » وارد شده، یادآوری کرد که کمپ دیوید در تاریخ آمریکا معمولا برای رایزنی‌های مهم امنیت ملی و دیپلماتیک استفاده شده است.

سی‌اِن‌بی‌سی نیز در این باره نوشت: «ترامپ اگرچه اغلب کاخ سفید را ترک می‌کند تا زمانی را در جاهای دیگر بگذراند، اما معمولا ترجیح می‌دهد به املاک شخصی خود سفر کند و در هر دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش به‌ندرت از کمپ دیوید دیدن کرده است.»

احضار نماد تاریخی کمپ دیوید در دیپلماسی خاورمیانه

کمپ دیوید، ملک ریاست‌جمهوری آمریکا در ایالت مریلند، بار تاریخی سنگینی دارد و در حافظه سیاسی این کشور با دیپلماسی محرمانه، گفت‌وگوهای دشوار و مصالحه‌های بزرگ پیوند خورده است. از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی در این ملک، شکل‌گیری توافق میان مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۸ بود که به نام همین مکان شهرت یافت. این توافق که به امضای جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، و مناخم بگین، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، رسید، زمینه را برای پیمان صلح اسرائیل و مصر فراهم کرد.

سی‌ان‌بی‌سی نوشت انتظار می‌رود جنگ کنونی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در نشست روز چهارشنبه کابینه باشد.

فاکس‌ نیوز با تاکید بر اینکه همه اعضای دولت، حتی تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که حدود یک ماه دیگر این نهاد را ترک خواهد کرد، در این جلسه شرکت خواهند داشت، این انتخاب در شرایط حساس کنونی را حامل احتمالی این پیام دانست که همه دستگاه‌های دولت از تصمیم‌های رییس‌جمهوری دفاع می‌کنند.

در کنار پوشش گسترده این موضوع در رسانه‌های آمریکا، سی‌بی‌اس نوشت که ممکن است مکان برگزاری این جلسه به دلیل وضعیت هوا تغییر کند. این رسانه نیز تاکید کرد که با توجه به حملات شبانه آمریکا و اسرائیل علیه مواضعی در جنوب ایران، جنگ ایران بر این جلسه سایه خواهد انداخت.

پس از آتش‌بس ۱۹ فروردین، تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوع‌های دشواری از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزب‌الله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، اختلاف دارند.

با این حال، دو طرف پس از هفته‌ها مذاکره عمدتا غیرمستقیم می‌گویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف می‌کند و به مذاکره‌کنندگان ۶۰ روز فرصت می‌دهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفت‌هایی حاصل شده است.