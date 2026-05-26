سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی: اهداف را از پیش شناسایی کرده و برای جنگ آمادهایم
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کرد در صورت آغاز مجدد درگیریها، واکنش جمهوری اسلامی «شدیدتر از گذشته» خواهد بود.
او گفت: «جمهوری اسلامی برای جنگ آماده است و در صورت حمله دوباره آمریکا یا اسرائیل، اهداف مورد نظر را از پیش شناسایی کرده است. حملات احتمالی تهران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت و شامل غافلگیری و تاکتیکهای جدید میشود.»
شکارچی تهدید کرد در صورت حمله مجدد، دامنه درگیریها ممکن است از منطقه فراتر برود.
او ادامه داد: «اگر در جریان جنگ مانع صادرات نفت شوند، جمهوری اسلامی از خروج نفت از منطقه جلوگیری خواهد کرد.»