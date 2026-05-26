مهاجرانی: بازگشایی اینترنت ابلاغ شده است
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، گفت ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با بازگشایی اینترنت موافقت کرده و این تصمیم از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شده است.
او درباره قیمت بنزین نیز گفت: «عدد مشخصی مطرح نشده، اما موضوع مدیریت مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت در دستور کار قرار دارد.»
مهاجرانی در پاسخ به پلمب برخی اماکن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، گفت: «رویکرد دولت پذیرش همه مردم است و این موضوع همچنان در حال بررسی است.»
او در ادامه گفت ستادی با عنوان «ستاد ساماندهی فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده است و تلاش داریم در روزهای آینده اینترنت بینالملل دوباره در دسترس قرار گیرد.