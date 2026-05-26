مسی در جریان پیروزی ۶ بر ۴ اینتر میامی مقابل فیلادلفیا در ام‌ال‌اس، پس از احساس درد در پشت پای چپ خود، در دقیقه ۷۳ تعویض شد.

با توجه به شرایط سنگین و بارانی زمین، این تعویض یک اقدام احتیاطی بود و ستاره آرژانتینی بدون مشکل و به‌طور طبیعی زمین را ترک کرد.

نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که برخلاف نگرانی‌های اولیه، هیچ‌گونه پارگی عضلانی رخ نداده است.

این خبر بسیار خوبی برای آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است.

آلبی‌سلسته با الجزایر، اردن و اتریش هم‌گروه است، از ۱۶ ژوئن رقابت خود را آغاز می‌کند. با تأیید نهایی کادر پزشکی، انتظار می‌رود مسی، برنده هشت توپ طلا، ششمین جام جهانی خود را تجربه کند.